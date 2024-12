I carabinieri della Stazione di Valentano in collaborazione con quella di Canino hanno arrestato due persone per droga. Nel tardo pomeriggio di martedì, dopo giorni di osservazione, sono riusciti a bloccare due marocchini, di 53 e 34 anni, che cercavano di nascondere sul ciglio della strada un barattolo in vetro, al cui interno, tra i chicchi di riso, sono spuntate ben 55 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 50 grammi di sostanza stupefacente. L’operazione si inserisce nell’ampio quadro di attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma su tutto il territorio di competenza, con un focus particolare sulle aree rurali e boschive, luoghi prediletti da spacciatori magrebini per la loro illecita attività nelle propaggini settentrionali della Tuscia, autori pure di pericolose aggressioni anche nei confronti dei carabinieri.

L’arresto è stato convalidato e i due magrebini sono stati sottoposti uno all’obbligo di dimora nel suo comune di residenza e l’altro all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.