Nel cruscotto dell’auto nasconde un coltello a serramanico dalla lama lunga 18 centimetri e cocaina. Scoperto dai carabinieri, un 56enne finisce nei guai.

È accaduto nel corso dei controlli della scorsa settimana da parte della compagnia dei carabibieri di Civita Castellana durante i quali sono state denunciate complessivamente quattro persone.

In particolare, è stata svolta una mirata attività di osservazione di una zona ad alto rischio circa l’attività di spaccio.

La professionalità e l’acume investigativo del personale operante hanno consentito di identificare due giovani spacciatori che, in precedenza, avevano ceduto 6 grammi di cocaina a due coetanei.

Poco dopo, i militari hanno fermato un veicolo il cui conducente, un 56enne, aveva eseguito delle manovre sospette attirando la loro attenzione.

E’ nel corso degli accertamenti che i militari hanno trovato nel vano portaoggetti un coltello a serramanico lungo 18 centimetri e una modica quantità di cocaina, destinata presumibilmente all’uso personale.

Nel corso dei controlli è stato fermato e identificato anche un trentenne di nazionalità marocchina che ha tentato di opporsi al controllo e, inoltre, un giovane di origini campane trovato in possesso di cocaina destinata all’uso personale.

Al termine del servizio, la compagnia carabinieri di Civita Castellana ha deferito in stato di libertà alla procura della repubblica di Viterbo quattro persone: le prime due per detenzione di sostanza stupefacente cocaina ai fini di spaccio, uno per porto abusivo di arma e l’ultimo per resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, sono stati segnalati alla prefettura di Viterbo quattro soggetti quali consumatori di sostanza stupefacente.