E’ stata costituita nei giorni scorsi l’associazione “Ex Facchini di Santa Rosa –onlus”, che ha lo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale,valorizzando quelle che sono letradizioni e i culti delle festività civili e religiose, promuovendo forme di interscambio culturale traaltre comunità che perseguono gli stessi fini, conservando e valorizzando tutti i benidemoetnoantropologici come, per esempio,le documentazioni storiche, le cerimonie, le musiche, le leggende,i dialetti ecc.

L’associazione “Ex Facchini di Santa Rosa – onlus” opererà nei settori indicati nell’art.10 del D.lgs. 460/97 (promozione e valorizzazione della cultura e delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,solidarietà sociale, assistenza sociosanitaria,

beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistici, ecc.). Potranno essere soci dell’associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente peril raggiungimento delle finalità previste sopradescritte. Nello specifico potranno essere soci tutti gli ex Facchini delle Macchine di Santa Rosa (compresi quelli delle minimacchine).

Inoltre, nella misura massima del 20 % del totale degliiscritti, potranno presentare domanda di ammissione anche altri soggettiportatori degli stessi interessi (per esempio gli ex ideatori delle diverse Macchine di Santa Rosa, compresi quelli delle minimacchine, i sacerdoti e tutti coloro che abbiano preso parte, a diverso titolo, ai trasporti o alle festività di Santa Rosa da Viterbo). Tra gli obiettivi principali della costituzione dell’associazione “Ex Facchini di Santa Rosa – onlus”, oltre a quelli già specificati precedentemente, sono anche la salvaguardia delle testimonianze orali dei soggetti anziani che hanno partecipato alla festa, la collaborazione con i diversi gruppi e amministrazioni pubbliche promotori e organizzatori della festa, la collaborazione con le autorità civili e religiose, l’accoglienza turistica e la promozione delle tradizioni e dei culti anche nelle altre comunità ovvero «l’identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di tutto il mondo»come previsto, tra l’altro,dalle missioni principali dell’Unesco in merito a patrimonio culturale, patrimonio naturale e paesaggio culturale.

In particolare l’associazione “Ex Facchini di Santa Rosa – onlus” condivide appieno gli obiettivi dell’Unesco soprattutto quando afferma che il Patrimonio «rappresenta l’eredità del passato di cui noi oggi beneficiamo e che trasmettiamo alle generazioni future. Il nostro patrimonio, culturale e naturale, è fonte insostituibile di vita e di ispirazione». Il simbolo della nuova associazione sarà costituito da un fiore (con i petali rossi e la parte centrale nera) affiancato dalle lettere di colore nero “S” (a sinistra) e “R” (a destra) con il tutto su fondobianco. Un simbolo simile a quello che, ancora oggi, è possibile trovare sulle architravi e sugli archi in peperino di molte proprietà che un tempo appartenevano al convento delle Clarisse.

Per informazioni e iscrizioni è possibile mandare un messaggio WhatsApp al numero 329 9557061 (Stefano).