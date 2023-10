NEPI – Nasce l’associazione “Diritti dei cittadini”. Lo rende noto il neopresidente Moreno Mengari. «Noi cittadini di Nepi e Castel Sant’Elia – afferma il rappresentante della costituenda associazione ‘Diritti dei cittadini’ – siamo stufi di subire quotidianamente disservizi e ingiustizie di un servizio di trasporto pubblico allo stremo. Navette locali e Cotral i veri responsabili. È necessaria - aggiunge - una riprogrammazione di orari e numero di corse in modo da raggiungere direttamente e più velocemente la città di Roma e i comuni limitrofi, sedi di istituti scolastici. Ogni giorno partire da Nepi e raggiungere il posto di lavoro è una scommessa I bus Cotral insufficienti e pieni di gente costringono centinaia e centinaia cittadini del nostro territorio alla sofferenza quotidiana. Se a questo si aggiunge la cancellazione di moltissime corse del trenino Saxa Rubra-Flaminio allora la situazione diventa drammatica e al limite di un paese democratico». «Scene vergognose si manifestano continuamente sulla banchina di Saxa Rubra quando, cancellate diverse corse nell’ora di punta, una marea di persone si riversano all’interno del primo trenino disponibile in direzione Flaminio. Persone schiacciate, urla e spinte per ‘conquistare’ quei pochi centimetri rimasti di spazio. Una situazione amara, priva di ogni senso. Davanti a questa situazione non c’è più tempo da perdere, bisogna agire. Per questo abbiamo organizzato un incontro pubblico per domani, venerdì 27 ottobre alle 17, al comune di Nepi. Saranno presenti i sindaci di Nepi e Castel Sant’Elia Franco Vita e Vincenzo Girolami e l’assessore Vincenzo Esposito del comune di Monterosi», conclude Mengari.