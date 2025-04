LADISPOLI - Nasce ufficialmente il Rotary Club Ladispoli Alsyum. La cerimonia di "inaugurazione" si è svolta lo scorso 11 aprile a “Il Vecchio Fienile”. Il governatore Fabio Arcese ha presieduto la cerimonia, affiancato da figure di spicco dell’organizzazione come l’assistente del governatore Mauro Massoli, il tesoriere distrettuale Vito De Pasquale, la segretaria distrettuale Roberta Ricci, il presidente del Rotary Club Foro Romano Federico Paris, e Vincenza Liviero, responsabile distrettuale per i nuovi club. È stata una serata densa di emozioni, di simbolismi e di parole cariche di valori. La sezione ladispolana nasce dalla volontà e dalla determinazione della sua presidente Maria Enrica Paris, figura di riferimento sul territorio per il suo impegno professionale e sociale. A guidare il neonato club nel suo primo anno di vita sarà dunque Maria Enrica Paris, affiancata da un consiglio direttivo che unisce competenza e passione: vicepresidente: Roberto Mazzocchi, segretario: Lorella Piccolo, Tesoriere: Fabrizio Germiniasi, Prefetto: Francesca Lazzeri, Consiglieri: Valerio Pagliuca, Stefano Teloni ed Elena D’Elia. Tutti i componenti del club (Gabriele Barberini, Sergio Battista, Roberto Bongiovanni, Carlo Borgioli, Alfredo Caterini, Laura Certelli, Tina Desaga, Marzia Fioravanti, Danilo Marsala, Myriam Savatteri, Anna Villani) sono stati insigniti della spilla rotariana durante una cerimonia che ha alternato momenti istituzionali a spunti di riflessione profonda, con interventi carichi di significato da parte delle autorità presenti.