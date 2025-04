CAPRAROLA - È stato inaugurato venerdì scorso, alla presenza di un numeroso pubblico di cittadini, il nuovo spazio Coworking situato al terzo piano del Palazzo della Cultura di Caprarola. Un intervento strategico, frutto di una visione lungimirante e partecipata, che si inserisce all’interno del progetto regionale “Officine Municipali”, finanziato dal fondo sociale europeo e sostenuto dalla regione Lazio.

Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco di Caprarola Angelo Borgna, il vice sindaco Eugenio Stelliferi, l’intera amministrazione comunale e il direttore regionale Paolo Giuntarelli, insieme a tanti cittadini caprolatti che hanno voluto condividere questo importante momento per la comunità.

«Con questo intervento – ha dichiarato il sindaco Borgna – chiudiamo un cerchio. Lo spazio Coworking rappresenta la cultura nella sua dimensione più contemporanea e concreta. Un luogo aperto, accessibile, in cui idee, competenze e visioni si incontrano». Il Sindaco ha inoltre ricordato che l’intervento si completa con l’installazione del nuovo ascensore, che rende finalmente fruibile in modo pieno ed inclusivo tutto il Palazzo della Cultura.

Il vice sindaco Stelliferi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il progetto, con parole sentite e simboliche: «Una costruzione di futuro e una cucitura di comunità. Questo spazio è il risultato di una progettazione che ha saputo ascoltare e immaginare».

Nel suo intervento, il direttore regionale Paolo Giuntarelli ha sottolineato il significato profondo dell’iniziativa: «È bello vedere come si trasformano in realtà le determina e delibere che compiliamo in regione. Il progetto Officine Municipali è nato subito dopo il Covid, in un momento difficile per i territori. Volevamo offrire un punto di riferimento per chi cerca un luogo dove lavorare, far crescere una startup, o creare nuove aggregazioni. Era e resta una politica di prossimità per le aree interne, per contrastare lo spopolamento con nuove opportunità di crescita e formazione».

«Il bando – ha concluso – nasce dal Fondo Sociale Europeo, ed è importante ricordarlo: l’Europa è un valore aggiunto che ci appartiene e ci rafforza».

Il nuovo Coworking Caprarola si propone ora come spazio di innovazione, cooperazione e produttività, a disposizione di professionisti, giovani, associazioni e imprese del territorio. Un ambiente moderno e accogliente, pensato per favorire connessioni e nuove sinergie, nel cuore di un borgo che guarda al futuro.

Per informazioni e prenotazioni: 0761 646157.

©RIPRODUZIONE RISERVATA