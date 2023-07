CERVETERI - 15 luglio 2023 ore 17. È proprio in quel momento che in via Sergio Angelucci nasce il comitato spontaneo di cittadini di Cerenova.

«Si tratta di un'altra vittoria: sintomo che la gente avverte il bisogno di aggregazione non solo per eventi e manifestazioni, ma anche per parlare e portare le proprie istanze», ha spiegato uno degli organizzatori del sit-in di protesta che si è svolto sabato scorso nella frazione, Alessio Catoni. Manifestazione, quella dello scorso week end che, nonostante le alte temperature, ha visto la partecipazione di almeno un centinaio di persone. E non ci si fermerà qui.

«Abbiamo dato il "la" anche ad altri cittadini del capoluogo e di altre frazioni», ha proseguito Catoni. Perché quelli dei rifiuti, manto stradale dissestato, marciapiedi ricoperti di sterpaglie, scarsa illuminazione, disagi idrici, non sono problemi esclusivi della frazione balneare, ma coinvolgono e interessano a macchia di leopardo un po' tutto il territorio etrusco. Dall'incontro di sabato inoltre, è "nato" anche un documento che sarà correlato da una raccolta firme dove vengono illustrate tutte le problematiche e i disagi riscontrati dai residenti e dai villeggianti. «Vorremmo anche un tavolo permanente con l'amministrazione e non con delegati del comune, ma con i cittadini che possano avere un rapporto diretto con l'amministrazione che proprio qui ha preso numerosi voti durante le elezioni. Proprio per questo chiediamo al Comune di venire almeno una volta al mese sul territorio per parlare con la gente e illustrare anche la loro programmazione, perché noi - ha concluso Catoni - siamo all'oscuro di tutto».

