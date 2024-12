FIUMICINO - Una novità per quanto riguarda il settore del turismo a Fiumicino. È stata annunciata, durante la conferenza stampa tenutasi ieri, dal sindaco Mario Baccini per lo sviluppo economico e turistico del territori: la creazione di una nuova società, denominata Fiumicino Turismo. Il nuovo ente sarà responsabile di promuovere le eccellenze locali in ambito turistico, enogastronomico e di ricettività, sia a livello nazionale che europeo, rafforzando il ruolo strategico di Fiumicino come porta d’accesso internazionale.

L’iniziativa avrà un forte legame con Aeroporti di Roma (ADR), con cui Fiumicino Turismo collaborerà attivamente per intercettare il flusso di turisti che transitano quotidianamente dal principale scalo italiano. La sinergia con ADR permetterà alla società di costruire un piano di promozione mirato che possa esaltare le specificità del territorio e attrarre visitatori sia italiani che stranieri.

«Fiumicino è una città dalle straordinarie potenzialità, e vogliamo far conoscere le nostre eccellenze legate al turismo, alla balneazione e all’enogastronomia. Fiumicino Turismo sarà lo strumento per raccontare tutto questo», ha spiegato Baccini, illustrando i progetti futuri. La società si occuperà di creare una strategia di marketing che valorizzi le numerose risorse del territorio, puntando su una promozione capillare e mirata sia nelle principali fiere turistiche europee che attraverso campagne pubblicitarie dedicate. Dall’attrattività delle spiagge di Fiumicino, al vasto patrimonio enogastronomico basato su prodotti locali di qualità, Fiumicino Turismo lavorerà per costruire un’immagine di eccellenza del territorio. Un occhio di riguardo sarà dato alla promozione delle strutture ricettive e all’accoglienza turistica, con l’obiettivo di offrire esperienze complete e di alto livello ai visitatori.

«Vogliamo che Fiumicino diventi un punto di riferimento non solo come snodo aeroportuale, ma anche come destinazione turistica di prima scelta», ha concluso Baccini. Con la creazione di questa nuova realtà, l’amministrazione comunale si pone l’obiettivo di rilanciare l’economia locale e di rendere Fiumicino un modello di turismo integrato e sostenibile, capace di competere a livello europeo.