SANTA MARINELLA – La città da il benvenuto al nuovo anno, con il concerto “Musica Sacra Barocca”, che si terrà domani alle 21 alla sala Flaminia Odescalchi, presso la Chiesa di San Giuseppe.

Come previsto nel programma degli eventi “Il Natale di Santa Marinella”, organizzato dall’amministrazione comunale e curato dall’assessore alla cultura Gino Vinaccia, a salire sul palco sarà l’Handel Ensemble, gruppo barocco composto da sei musicisti, di cui due violini, un violoncello, un contrabasso e un clavicembalo insieme al soprano Carmen Petrocelli e al controtenore Luca Parolin. “Si conclude la sera prima dell’Epifania, con un concerto di musiche sacre barocche, il programma culturale delle festività natalizie. In particolare si tratterà di un viaggio nel lontano 1700 con brani e cantate tratte dalle opere di Alessandro Scarlatti, di George Friedrich Handel, Nicola Porpora, Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach- spiega l’assessore alla cultura entrando nel vivo del programma della serata - l’occasione mi è particolarmente gradita, soprattutto perché avremo la possibilità di ascoltare un nostro concittadino, laureato in canto barocco col massimo dei voti e lode, già vincitore del concorso di musica antica “Antonio Toscanini”. Saranno eseguiti brani scritti per il Natale, tra cui Salve Regina di Handel, il Gloria di Vivaldi e la Cantata Natalizia dei Pastori di Scarlatti.

