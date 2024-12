TOLFA - Oggi Open Day nella scuola di musica di Tolfa. La Verdi apre le porte della sua sede sul monte per permettere a tutti di provare i vari strumenti musicali o per provare I corsi di canto, di propedeutica e quant'altro. Saranno aperte tutte le classi della scuola di musica e si vivrà una giornata di visita alla scuola facendo conoscenza dei locali e di tutti i corsi attivi. La scuola di musica Verdi vanta fior di docenti esperti fra i migliori del territorio. Tutti sono invitati all'open day della Verdi: bambini, ragazzi, giovani, adulti e diversamente giovani, perché la musica non ha età. Nella scuola di musica tolfetana si insegna a cantare, a suonare gli strumenti, si preparano i musicisti per entrare nella banda o nel complesso strumentale giovanile (Musica d'Insieme", si preparano gli studenti di musica per gli esami. Dalla scuola Verdi sono usciti vari musicisti che lavorano nel settore musicale o fanno parte di bande o orchestre prestigiose. I docenti insegnano la musica ma anche tutti i bei valori di cui la musica è portatrice. Da rilevare poi che durante l’anno gli insegnanti della Scuola di Musica Verdi porteranno anche quest'anno all'interno dell’IC di Tolfa il progetto “Per mano con la musica” che nel corso degli anni ha avito un eccezionale riscontro e genitori, docenti e alunni sono molto contenti del progetto, di come viene svolto e degli insegnanti che lo portano nelle aule scolastiche, dando anche modo a chi non può di poter ascoltare, vivete e fate musica. "All'interno della nostra Scuola di Musica stanno per partire le classi di Propedeutica, Sax e pianoforte con la docente Stefania Bentivoglio; di Flauto con l'insegnante Luigina Sestili; di Clarinetto con il maestro Enrico De Angelis; di Ottoni con il maestro Giancarlo Annibali; di batteria con il docente Salvatore Mennella; di Chitarra con il maestro Giovanni Cernicchiaro; di Canto con l'eccezionale cantante e docente Max Petronilli. La presidente della Verdi, Erika Podestà, sottolinea: "Come sempre saranno attivi i nostri laboratori musicali a cui potranno partecipare tutti gli allievi della scuola e ci sarà la Musica d’Insieme diretta dal Direttore Artistico Giancarlo Annibali. Venite tutti a provare i corsi e a conoscere la scuola di musica attraverso l'open Day ed inoltre auspichiamo che tanti si avvicinino con la voglia di cantare o di suonare uno strumento".

