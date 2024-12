ALLUMIERE - Simone Bruschi, Elena Oana Mihai, Manuel Olivieri e Sonia Corrente: questi i nomi dei quattro vincitori della terza edizione del concorso canoro "Insieme in Musica" che si è tenuto nel piazzale Cesare Moroni di Allumiere sotto l’eccezionale direzione artistica del popolare cantante e insegnante di canto Max Petronilli.

Venerdì sera circa un migliaio di persone hanno mangiato abbondantemente e bene nello stand della Sagra del Cinghiale e Sentieri dell'Allume promossa dalla Contrada Ghetto. Il presidente Giovanni Superchi e tutto il suo staff hanno voluto fortemente questo concorso e si sono affidati alla bravura e all'esperienza di Max Petronilli che in solo tre anni ne ha fatto un capolavoro.

L'edizione di quest'anno ha registrato un numero record di partecipanti al concorso (ben 30) e il livello è stato altissimo: per i giurati è stato difficilissimo decretare i vincitori. Le categorie sono state due: Under 14 e quella Over. La serata è stata piacevolissima e lo spettacolo è piaciuto davvero a tutti. Fino alla fine il pubblico numeroso è rimasto incollato ad assistere alle varie performance e alle premiazioni.

“Insieme in Musica” ha inaugurato nel migliore dei modi la fantastica Sagra del Cinghiale organizzata dalla Contrada Ghetto. Tutti hanno apprezzato molto anche gli eccellenti piatti della tradizione cucinato dalle sapientissime e bravissime cuoche; ottimo è stato anche il servizio ai tavoli, al bar e alla distribuzione di ciambelle (che sono andate letteralmente a ruba) a cura dei volenterosi giovani e meno giovani volontari in maglia giallorossa: fra loro anche Mauro Vittori, il più piccolo, che l'11 luglio farà il nono complimese. Sul palco si sono alternative via via tutti gli artisti in gara fra scrosci di applausi e sostegno da parte del pubblico. La gara è stata presentata da Max Petronilli che ancira ina vta ha dimostrato dinessere istrionico e di saper fare un po' tutto. Ad esibirsi sono stati 11 concorrenti (tra gli 8 e i 13 anni) e poi 19 over 14.; fra di loro c'erano cantanti del comprensorio e di Roma.

A giudicare i cantanti sono stati I membri di due giurie: quella di "Qualità" composta da Stefania Bentivoglio, Giulia Leonardo, Eleonora Bernabei, Irene Gargiulli Fabio Caponi ed Anthony Caruana; c'era poi la giuria dei giornalisti composta da Romina Mosconi, Patrizia Chimenti, Cristiana Vallarino e Matteo Ceccacci. La giuria tecnica ha scelto i vincitori di ogni categoria ai quali sono andati microfoni professionali. Per gli Over 14 il vincitore è stato il bravissimo Simone Bruschi, col brano "22 Settembre" di Ultimo e la sua performance è piaciuta veramente molto a tutti i giurati e al pubblico: lui, visibilmente emozionato, è stato premiato da Max Petronilli insieme al Sindaco di Allumiere Luigi Landi e al presidente della Contrada Ghetto Giovanni Superchi. Durante la serata è stato assegnato il "Premio della Critica" intitolato al grande e indimenticabile Flavio Mazzocchi, musicista civitavecchiese scomparso prematuramente ricordato con affetto e stima da Petronilli che ha consegnato un omaggio alla moglie Mariella in platea. Il premio della Critica "Flavio Mazzocchi" è stato assegnato a Sonia Corrente che ha cantato "Cuore" di Rita Pavone. Il "Premio Simpatia" è stato deciso da tutti i concorrenti ed è stato assegnato al bellissimo e simpaticissimo Libero Leonardo Guerriero che ha cantato "Ci pensiamo domani" di Angelina Mango. I giornalisti hanno, invece, assegnato il "Premio Stampa" a Manuel Olivieri che ha ottimamente interpretato (anche con il look) il brano di Irama "Ovunque Sarai". Per la categoria Under 14 la giuria ha scelto di premimiare Elena Oana Mihai che ha eseguito "Darkside" di Alan Walker.

Al termine della bellissima serata, che ha regalato in mix di emozioni, Max Petronilli, il presidente della Contrada Ghetto Giovanni Superchi e il sindaco Luigi Landi hanno dato appuntamento alla prossima estate per la quarta edizione di "Insieme in Musica".

"E’ stata per me un’enorme soddisfazione – ha spiegato il direttore artistico Max Petronilli – vedere quanto affiatamento esolidarietà c’è stata anche dietro il palco. Grazie a tutti: il piazzale Cesare Moroni gremito di gente ha fatto da cornice alla terza edizione che, con orgoglio, posso affermare è stata un grande successo. Trenta concorrenti più vincitore della scorsa edizione si sono alternati sul palco in un clima di sana competizione, ma soprattutto di allegria e condivisione. Grazie al presidente della Contrada Ghetto Giovanni Superchi, a Teresa Trinetti Alessandra Sforzini e tutti i contradaioli giallorossi, grazie alla Giuria di Qualità composta da Stefania Bentivoglio Giulia Leonardo Eleonora Bernabei Irene Gargiulli Fabio Caponi ed Anthony Caruana amici e grandi professionisti, grazie ai giurati della carta stampata Romina Mosconi Patrizia Chimenti Cristiana Vallarino Matteo Cecco. Grazie al sindaco di Allumiere Luigi Landi presente sul palco per la premiazione dei vincitori. Grazie alle splendide foto di Majdi Ahed Manzelgi. Grazie al service audio luci di Egidio Virgili. Ma grazie, soprattutto, a tutti I concorrenti di Insieme in Musica: Angela De Caro, Chiara Riccone, Samya Maria, Manuel Olivieri, Matteo Carrino, Maruska Pennesi, Alessia Bastianini, Chiara Compagnone, Gioia Di Maio, Libero Leonardo Guerriero, Elena Mihai, Diego D'Errico, Francesco Morra, Manuela Gonnelli, Marinella Barbanera, Ilaria Mariani, Martina Massa, Matteo Casadio, Alessia Barletta, Alessia Starrabba, Sonia Corrente, Sofia Marie Salvo, Simone Bruschi, Giorgia Paoli, Sarah Mangano, Claudia Minandri, Alessandro Peschi, Evis Kruta, Manuela Mori, Maila Secchi, Eugenio Montagnani.

Il presidente Giovanni Superchi ci ha già dato appuntamento alla quarta edizikne di questo concorso: già bollono in pentola nuove idee". Soddisfatto del successo anche il sindaco Luigi Landi: “Uno spettacolo sia quello sul palco che quello che si vede da qui – ha commentato il sindaco Landi dal palco - centinaia di persone sedute e in piedi: segno che l’evento ha colto nel segno”. La Sagra del Cinghiale continua per tutta la giornata odierna e stasera ci sarà il gran finale. Anche oggi a farla da padrona sarà l'ottima cucina locale a prezzi accessibili. Il piatto forte del ricco menù non può che essere il cinghiale maremmano, alla base delle portate principali: dall’antipasto (bruschette con salumi e salmì di cinghiale), ai primi piatti (pappardelle al cinghiale), ai secondi (un prelibato spezzatino di cinghiale). In alternativa, si potrà gustare: un antipasto classico con bruschette miste e affettati; penne al contadino (pesto di mentuccia) o al minatore (pesto di piselli e pancetta) come primi; lumache o salsicce di maiale come secondi. Infine, i contorni (patatine fritte o insalata), i dolci (crostata o ciambelle al vino e tozzetti alle nocciole) e l’immancabile vino locale. La serata sarà animata dal "Trio D’Autore". Oggi escursioni guidate a cura dell’associazione Trekkiamo presso il Faggeto. Per info e prenotazioni: 329.7227266, 347.7003102, 338.1933404; per le escursioni guidate: 380.6864544 (Francesca)

