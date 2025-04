TARQUINIA -La Fiera delle Macchine Agricole di Tarquinia non è solo un importante appuntamento dedicato al mondo dell’agricoltura, ma anche un grande contenitore di spettacolo e cultura aperto a tutti. Dal 1° al 4 maggio, presso il Lido di Tarquinia, l’Area Eventi ospiterà ogni giorno musica, danza, performance artistiche e DJ set, trasformando la Fiera in una vera e propria festa per famiglie, cittadini e turisti.

Ecco il programma completo: 1 MAGGIO ore 16 “Tango Mi Amor” – spettacolo di danza; ore 17 Gli Indiavolati – pizzica e ritmi dal Salento; ore 19 DJ Set MarcoD. 2 MAGGIO ore 16 Concerto della scuola di musica NOM Academy; ore 18 Esibizioni di danza a cura delle scuole Star Dance e A.S.D. Dance Studio Civitavecchia; ore 19 DJ Set Ambigual. 3 MAGGIO ore 17 DJ Set Luca Gee; ore 18 Concerto rock progressivo Shining Azim + DJ Set bis. 4 MAGGIO ore 16 Antonio Tremani, giocoleria italiana, spettacolo per grandi e piccini; ore 18 DJ Set Figara Bros; ore 20 DJ Set Special 4+ Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

