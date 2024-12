ALLUMIERE - Proseguono senza sosta le molteplici attività promosse dal museo civico Klitche de la Grunge di Allumiere. La direttrice Lucina Giacopini e il suo staff stanno promuovendo iniziative a go go per tutti i gusti e le età.

"Chi è la Strega del bosco?" Questo l'interrogativo a cui dovranno rispondere i bambini all'evento promosso dal museo di Allumiere (Mak) e che fa parte della grande e variegata rassegna "Sensi Naturali".

Nel paese collinare c'è un gran fermento in vista della nuova avventura nel bosco tra realtà e immaginazione che si terrà oggi alle ore 11 nel Monumento Naturale II

faggeto di Allumiere (appuntamento al Piazzale Cesare Moroni). Questa è la nuova iniziativa di Sensi Naturali al tramonto a contatto con la natura e gli esseri senzienti con letture animate e laboratori in lingua inglese. A cura di We Love- Wild Daisy Outdoor Education School.

In caso di pioggia l'evento si svolgerà alla Casa delle Arti.

Si è svolto poi con grande successo il "Geo Trek geominerario delle miniere di alunite di Allumiere", l'altra iniziativa targata Mak. Buono in tutti i sensi, il fine settimana a tema "Funghi" con connessioni invisibili tra riconoscimento delle principali specie dei boschi, ecologia e coevoluzione.

L'evento si è tenuto domenica 27 ottobre al Monumento Naturale Il Faggeto di Allumiere per la III edizione di Sensi Naturali con il Mak. "Si ringrazia la micologa J. Pinget - spiegano la direttrice Giacopini e il suo staff - si ringrazia NDM Network per lo studio della diversità micologica - ISPRA per aver invitato il gruppo di studio sui funghi del MAK a sviluppare azioni di ricerca, reperimento e comunicazione di dati e informazioni riguardo la tutela della biodiversità micologica con una iniziativa open science.

Sensi Naturali proseguirà domenica 3 novembre 2024 con "Geo Teail", una escursione nei superbi paesaggi d’incanto tra i colori del foliage sui Monti della Tolfa. "Un itinerario ad anello che ci porterà a scoprire gli interessanti e ancora poco conosciuti resti dell’attività mineraria ed estrattiva che ha caratterizzato il territorio di Allumiere nei secoli, e per i quali si sta lavorando al riconoscimento dell’area come Parco Archeo-Geo-Minerario - spiegano la direttrice del Mak, Lucina Giacopini e gli altri organizzatori - accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica esperta, tra boschi di castagni ammantati dei colori dell’autunno e la macchia mediterranea, con superbi scorci verso la costa e il mare, si toccheranno le grandi e spettacolari cave di alunite e di caolino, e, passo dopo passo, si sveleranno alcuni dei più suggestivi accessi alle antiche miniere, cuore della vita lavorativa del paese e della sua popolazione per lunghissimo tempo nella storia, dando modo di conoscere il processo di produzione del prezioso Allume, la cui lavorazione fu il motivo della fondazione del paese stesso, e poi perno della sua economia". La lunghezza del percorso è di 8km circa con un dislivello di 150m; difficoltà: Impegno medio. La partenza sarà alle 10.

È necessario un equipaggiamento, in particolare le calzature, da escursione, adeguato ad affrontare sentieri accidentati su terreno probabilmente bagnato a causa delle recenti precipitazioni. Utili i bastoncini da trekking e un telo plasticato per eventualmente sedersi a terra. Ognuno deve portare il pranzo al sacco, snack e scorta di acqua di almeno 1,5 litri a testa (non vi è possibilità di rifornimento lungo il percorso).

"Vieni il 3 novembre alle ore 10 per la tua avventura sui Monti della Tolfa. Geitrail è un progetto Mak per Sensi Naturali. L'escursione è gratuita

Per informazioni e iscrizione: Guida AIGAE Riccardo Schiavo 3358228559 (solo chiamate) e 3894777817 (solo whatsapp)

