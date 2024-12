MONTALTO - I lavori per il muro sul Fiora creano disagi ai montaltesi. La sindaca Socciarelli sbotta contro la Regione rea di non aver comunicato per tempo la chiusura dei varchi. «Stiamo lavorando su tutti i fronti per trovare la migliore soluzione per la gestione dei varchi e dell’idrovora presenti nella costruzione del muro sul Fiora», spiega la sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli. «I nostri sforzi sono concentrati sull’evitare un disagio per tutti i montaltesi - spiega la sindaca - Nella giornata del 24 ottobre la ditta che sta svolgendo i lavori al cantiere ha posizionato le paratie mobili a chiusura dei varchi, senza dare alcun preavviso all'amministrazione comunale, alla Capitaneria di porto e ai concessionari, impedendo a chiunque l’accesso alla sponda del fiume. Gli utenti del rimessaggio e i membri del club nautico non sono potuti arrivare alla banchina e all’attracco per utilizzare barche, alcune delle quali rimaste sul fiume. Un fatto per noi incomprensibile, in quanto riteniamo che nessuno possa essere in alcun modo tenuto all’oscuro di simili decisioni in un’area strategica a disposizione della comunità».

Il 25 ottobre, la sindaca ha inviato una lettera alla Regione per chiedere che in futuro le eventuali chiusure vengano preavvisate con congruo anticipo, per quanto possibile, anche in ipotesi di condizioni meteo avverse.

«Questa situazione - prosegue la Socciarelli - purtroppo va avanti da molto tempo e siamo ormai vicini al completamento del muro, opera che il nostro territorio ha fortemente criticato. Tuttavia, non possiamo ignorare che il progetto presenti delle anomalie come appunto, la mancata previsione nell’appalto di apposite indicazioni sulla gestione dei varchi e dell’idrovora. Ad oggi, a pochi mesi dal collaudo, ancora non siamo nelle condizioni di sapere chi dovrà occuparsi di tutto questo».

A tal proposito, l’amministrazione Socciarelli organizzerà nei prossimi giorni un incontro con la Capitaneria e i vari concessionari dell’area, quali pescatori, diportisti e rimessaggi, per discutere del problema.

«Non condividiamo molti aspetti di questa opera, ma oggi si impone il tema della gestione, non previsto in fase d’appalto. I cittadini di Montalto necessitano di programmazione e, nostro malgrado, dobbiamo prendere atto che, nel progetto partito dalla Regione nel 2015, non si è pensato all’organizzazione futura della gestione del muro ma solo alla sua costruzione. All’incontro - conclude la sindaca - ne discuteremo, in uno spirito collaborativo, per proporre soluzioni alla Regione al fine di risolvere problematiche importanti come quelle presentatesi recentemente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA