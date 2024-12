ISCHIA DI CASTRO - Dolore ad Ischia di Castro e nel mondo della musica per la morte di Luca Quintili, frontman del gruppo Luca e i Blue Mon. Aveva solo 43 anni e ha combattuto come un leone contro una terribile malattia, che non gli ha lasciato scampo.

Un dolore grandissimo che, come anticipato, esce fuori dai confini di Ischia. In un post su Facebook, lo ricorda il sindaco di Farnese, Giuseppe Ciucci.

«Esprimo a nome mio e della cittadinanza di Farnese che rappresento profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del caro Luca Quintili. Luca ora fai cantare e fai ballare gli angeli… Il batterista sono certo che lo avrai ritrovato. Buon viaggio verso il Paradiso amico mio», scrive Ciucci.

E tanti sono in queste ore i messaggi comparsi sulla pagina Facebook del gruppo e sul profili di Luca, letteralmente inondati dall’affetto dei tanti che lo conoscevano e dall’incredulità per la sua scomparsa. Cui nessuno riesce ancora a credere. «La tua voglia di vivere di scherzare, l’amore per il palco e per la tua musica sarà sempre il ricordo più bello nella mente e nel cuore di tutte le persone che ti hanno conosciuto», lo ricorda Andrea. «Questa non la volevo sapere – resta incredula Laura Leo . Ti ho voluto bene come ad un fratello. Un abbraccio alla tua famiglia, a Martina e a tutta la famiglia Blue Moon. Porterò sempre con me il tuo sorriso è la tua simpatia. Buon viaggio amico mio». Luca Quintili lascia i genitori Mario e Maria e a la sorella Gloria.

I funerali oggi pomeriggio nel duomo di Ischia di Castro. La famiglia ha disposto una raccolta fondi a favore dell’associazione Admo.

