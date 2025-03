OSTIA - Tornerà nuovamente furibile il plesso scolastico “Raffaella La Crociera”: Roma Capitale ha stanziato 900.000 euro per restituire agli studenti e alle loro famiglie la scuola Dopo la dichiarazione di inagibilità dello scorso settembre a seguito del dissesto del solaio, le risorse stanziate renderanno nuovamente fruibile il plesso scolastico.

«Questo intervento rappresenta un altro passo fondamentale per garantire il diritto all’istruzione in sicurezza e per migliorare la qualità delle nostre strutture scolastiche». Lo ha dichiarato il presidente del X Municipio Mario Falconi.

«L’impegno congiunto del Sindaco Roberto Gualtieri e degli assessori Silvia Scozzese e Claudia Pratelli, insieme al lavoro del Municipio X, - ha proseguito Falconi - ha permesso di ottenere uno stanziamento di risorse significativo che consentirà di restituire la scuola alla comunità. Il nostro obiettivo è sempre quello di tutelare i più piccoli e sostenere le famiglie, affinché nessuno debba più affrontare disagi legati alla mancanza di spazi adeguati per l’educazione dei propri figli. Questo è l’ennesimo segnale concreto di attenzione da parte dell’amministrazione Gualtieri verso il nostro territorio», L’intervento sarà coordinato dai Dipartimenti capitolini competenti, in collaborazione con il Municipio X, per garantire un ripristino rapido ed efficace della struttura.

«La sicurezza degli edifici scolastici è una priorità assoluta. Questo finanziamento ci permetterà di restituire alla città un plesso adeguato alle esigenze degli studenti e del personale scolastico. Continueremo a lavorare affinché tutte le scuole del Municipio possano essere spazi sicuri, moderni e funzionali." Aggiunge Andrea Morelli, Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili del X Municipio.

«Per ovviare alla chiusura del plesso è stato necessario ripensare il servizio pubblico di mobilità scolastica per tutti gli alunni. È stata una sfida delicata che ha richiesto tempo e grande attenzione, ma siamo riusciti a gestire le esigenze di tutti in modo efficace. Senz’altro, la notizia di questo stanziamento e della futura riapertura della scuola rappresenta un grande sollievo per tante famiglie, che presto potranno vedere i propri figli tornare in una struttura adeguata e sicura», conclude Leonardo Di Matteo, presidente Commissione Mobilità del X Municipio.