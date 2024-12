CERVETERI – I sindacati si riuniranno oggi per l’immobilismo sulla caserma nuova della Polizia locale. Intanto il comune etrusco lancia un segnale assumendo due unità a tempo indeterminato nel corpo della Municipale, perennemente sotto organico. A dare il benvenuto ai due nuovi agenti, Alessio Proietti e Stefano Emili, il sindaco, Elena Gubetti, l’assessore al Personale, Alessandro Gnazi e il comandante dei vigili urbani, Cinzia Luchetti. «Prosegue l’impegno sul fronte del rafforzamento dell’organico del comando di Polizia Locale della nostra città – dichiara Gnazi – un settore fondamentale all’interno della macchina amministrativa che necessitava obbligatoriamente di essere potenziato e sul quale continueremo a lavorare». Con i due ultimi arrivi la Municipale potrà contare su 21 “caschi bianchi”, ai quali si aggiungeranno tre figure stagionali durante il periodo estivo. «Sono fondamentali per garantire una maggiore copertura del territorio – aggiunge l’assessore e tutti i servizi che un Comune delle nostre dimensioni e peculiarità richiede. Dati alla mano, il lavoro svolto in questi ultimi 12 mesi l’impegno profuso è tangibile: abbiamo infatti proceduto all’assunzione totale di 4 unità a tempo indeterminato e di 3 a tempo determinato. Altro motivo di soddisfazione è che tutte queste unità sono state selezionate attraverso il nostro concorso. Ai nuovi agenti, il mio augurio di buon lavoro». Parola anche al sindaco Gubetti: «Ai nuovi e a tutto il comando auguro un buon lavoro. Sono certa che il loro contributo e la loro professionalità rappresenterà un valore aggiunto per la nostra amministrazione e per la città». Intanto oggi assemblea interna indetta da Cgil e Csa. I sindacati di riferimento pretendono una nuova sede per la Polizia locale da tanti anni dislocata in un appartamento di via Friuli ritenuto ormai non idoneo e inaccessibile per i disabili. Si era parlato di una struttura nella cantina sociale di via Fontana Morella ma il progetto è naufragato. Ora è spuntata fuori la possibilità di un immobile in via Settevene Palo Nuova ma di proprietà sempre di un privato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA