CIVITAVECCHIA – «Tutelare la sicurezza e l’accessibilità del servizio, in particolare per le persone più fragili». Con questa motivazione l’amministrazione comunale fa sapere di aver incrementato i controlli presso le fermate dei mezzi di trasporto pubblico locale. Iniziativa lodevole, ci può stare. Ma la domanda è una sola: chi multa gli autisti dei pullman che anziché fermarsi negli stalli consentiti, improvvisano fermate volanti al centro della strada, congestionando puntualmente il traffico? Ci sarebbe intanto da capire chi è lo stratega che in alcuni punti di Civitavecchia è stato in grado di disegnare sull’asfalto le strisce gialle per la sosta dei pullman su entrambi i lati, praticamente affacciati, riducendo in questo modo la carreggiata in maniera pericolosa. L’amministrazione Piendibene, attraverso il suo delegato Flavio Fustaino, sta conquistato un triste primato: multe a raffica al solo scopo di fare cassa. Anche perché, le modifiche apportate alla viabilità, hanno causato solo disagi. Ora l’amministrazione promette battaglia, sguinzagliando i pochi agenti di Polizia locale rimasti, costretti a fare i salti mortali per coprire tutti i servizi. Intanto i tir continuano a circolare indisturbati sulla Mediana e in pieno centro, gli Ncc abusivi proliferano, le aree a ridosso delle scuole ogni mattina sono impraticabili per via delle auto in doppia fila e tanto altro ancora. Cosa ne pensano Piendibene e Fustaino? La stagione che hanno inaugurato, quella delle verifiche costanti e degli interventi sanzionatori con rimozione dei veicoli, è il massimo che fino a questo momento sono riusciti ad esprimere.