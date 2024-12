CIVITAVECCHIA – «Facciamo subito una riunione per trovare una soluzione». Uno degli imprenditori del lungomare, Mario Benedetti, si è appellato al sindaco Marco Piendibene e alla nuova amministrazione comunale, per cercare di “rianimare” la zona.

Attraverso un video, che sta facendo il giro dei social, Benedetti mostra quello che definisce più volte “un mortorio”.

«L’incapacità della vecchia amministrazione ha portato a questo - denuncia l’imprenditore - oggi bisogna intervenire per ridare a Civitavecchia ad un livello superiore. Abbiamo un lungomare fantastico ed una Marina che ci invidiano. Eppure non c’è nulla. E anche il turismo è solo di passaggio».

E ha ricordato quanto accaduto lo scorso anno, con ragazzi che arrivavano da tutto il comprensorio per trascorrere una serata a Civitavecchia, e con imprenditori che hanno investito ma che poi, «senza un regolamento che indicava con precisione cosa si poteva fare e cosa no - ha aggiunto - oggi non hanno più aperto. Il risultato? La desolazione di questo posto. L’amministrazione deve intervenire, vediamoci e confrontiamoci: date modo a chi investe di rientrare degli investimenti fatti. Altrimenti si muore. Il tutto va fatto nelle regole, chiaramente, mettendo in sicurezza la cittadinanza, gli imprenditori ed i residenti». Una soluzione? «Dal lunedì al giovedì musica di intrattenimento fino a mezzanotte - ha concluso - ma il venerdì ed il sabato almeno fino alle 2 di notte, altrimenti i ragazzi se ne andranno fuori».

