CIVITAVECCHIA – Lo avevano promesso e così è stato.

L’attenzione è alta, da parte delle forze dell’ordine, sulla movida, per garantire che le serate possano trascorrere senza problemi per nessuno.

Anche nello scorso weekend, la Polizia in particolare nella tarda serata di sabato ha svolto un’attività di prevenzione e controllo nelle zone maggiormente frequentate della città, proprio per evitare la trasformazione in “malamovida”. Gli agenti del commissariato di viale della Vittoria, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine, hanno controllato oltre cento persone, più di cinquanta veicoli ed una quindicina di esercizi commerciali, per verificare il rispetto delle norme, trovando una situazione migliore rispetto alle scorse settimane. L’attività è andata avanti fino all’una di notte.

Qualche problema, però, si sarebbe verificato qualche ora più tardi, proprio nella zona tra il viale e il lungomare. Non sono ben chiari i motivi, forse un approccio un po’ troppo insistente ad una ragazza che avrebbe scatenato le ire dei suoi amici, ma un gruppo di ragazzi meridionali sarebbe rimasto coinvolto in una rissa o comunque in una lite molto accesa con un gruppo di civitavecchiesi. Da lì poi la lite si sarebbe spostata verso viale della Vittoria dove un minorenne sarebbe stato colpito da una testata. Sono diverse le testimonianze che parlano di momenti particolarmente tesi, rientrati grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

