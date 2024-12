Donata alla Camera di Commercio dall'artista Amelia Duranti l'opera realizzata in tecnica mista "Motuproprio", che da qualche giorno è esposta nella sede viterbese dell'Ente camerale. È la seconda volta che un'opera della stessa artista viene accolta nella sede camerale. «Ringrazio a nome di tutto l'Ente Amelia Duranti per la donazione di questa pregevole opera che ha l'obiettivo di raccontare le condizioni delle fasce più deboli dell'umanità», ha dichiarato il presidente Domenico Merlani, durante la cerimonia di consegna avvenuta alla presenza anche del vicepresidente dell'Ente Camerale, Leonardo Tosti, del membro di Giunta Vincenzo Peparello, e del segretario generale Francesco Monzillo. Un'opera che vuole lanciare un messaggio importante al pubblico, con l'auspicio che possa aumentare in chi la osserva la percezione delle reali difficoltà del mondo. Ogni disegno dell'artista è infatti un racconto, diretto e convincente, attraverso il quale la Duranti si fa attenta interprete dei comportamenti umani, soprattutto nei contesti più difficili, con un sogno, espresso dalla stessa pittrice durante la cerimonia: quello di «vedere la propria spatola da lavoro trasformarsi in una bacchetta magica capace, senza perdere altro tempo prezioso, di risolvere i bisogni dei più».