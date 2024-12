FIUMICINO - Per la giornata di oggi, 4 maggio 2024, il Comune di Fiumicino rende noto che è stata istituita la disciplina di traffico provvisoria dalle ore 13:00 alle ore 17:00, chiusura temporanea dei parcheggi sul Lungomare di Ponente altezza “Gilda On the Beach”, per una manifestazione che prevede un raduno di circa 250 moto “Ducati”.