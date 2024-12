MONTEFIASCONE – Città in lutto per la scomparsa di Tarcisio Roscani.

L’ex funzionario dell’amministrazione comunale era un personaggio conosciutissimo sul colle falisco sia per l’attività svolta a Palazzo Renzi-Doria, dove ha lavorato per oltre trent’anni, che per le sue attività di volontariato ed aggregazione nella vita parrocchiale nella frazione di Zepponami. La figlia Claudia è attuale consigliera comunale di maggioranza e la sindaca Giulia De Santis ha reso omaggio alla famiglia, così come la Confraternita Santa Maria del Giglio e San Felice da Cantalice. che lo aveva nominato Priore ad honorem. I funerali si sono svolti questa mattina presso la parrocchia di Santa Maria del Giglio di Zepponami. Un grande lutto per i figli Carlo e Claudia, che solo il 12 dicembre scorso avevano perso la cara mamma, Teresa Nevi.

