Si svolgeranno domani pomeriggio i funerali di don Luigi Ugo Farnetti, da 23 anni parroco di Lubriano, morto all’ospedale di Belcolle mercoledì sera per un improvviso malore. Nativo di Oriolo Romano, aveva compiuto 80 anni il 28 agosto scorso. Era stato ordinato sacerdote il 6 luglio 1969. Dopo varie esperienze pastorali, aveva iniziato il suo ministero nella diocesi di Viterbo il primo ottobre del 2000, subentrando a don Duilio Ceccariglia nella guida della comunità parrocchiale di Lubriano.

Ha portato avanti il suo ministero con fedeltà e dedizione, con il suo stile umile e discreto.

«La sua morte improvvisa lascia tutti sgomenti - commenta don Luigi Fabbri, vicario generale della diocesi - Ma la luce della fede lenisce il dolore del distacco da un sacerdote buono, sempre disponibile all’ascolto, di grande preghiera. La forte devozione alla Madonna e l’amore profondo a Gesù Eucaristia sono stati il cardine della sua vita sacerdotale. La nostra chiesa diocesana – con il vescovo Orazio Francesco, i confratelli sacerdoti e i suoi parrocchiani – gli è grata per il bene che ha seminato intorno a lui e si fa vicina ai familiari e a quanti lo hanno avuto come guida negli anni del suo ministero. Continui dal cielo a pregare per la sua comunità parrocchiale e per questa sua diocesi che ora, riconoscente, lo presenta al Signore affinché gli conceda il premio riservato ai suoi servi fedeli». Questa mattina la salma di don Luigi verrà portata nella chiesa parrocchiale di Lubriano, dove alle 15 il vescovo Orazio Francesco Piazza celebrerà i funerali.