TARQUINIA – Doveva essere eseguita stamattina l’autopsia sul corpo di Lucia Fabbri, la 38enne di Tarquinia deceduta all’improvviso nella notte tra il 5 e il 6 aprile per cause tutte da chiarire, ma l’esame è slittato di qualche ora (sarà eseguito domani mattina) a causa di problemi tecnici.

La donna, mamma di due figlie molto piccole di 2 e 7 anni e moglie di Marco Ciminari, è deceduta lasciando sbigottita la città di Tarquinia dove Lucia viveva e aveva stretto amicizie.

Nel dolore anche Villa San Giovanni in Tuscia dove la giovane donna era nata e cresciuta e dove verrà sepolta, secondo il suo desiderio.

Divenuta tecnico della riabilitazione psichiatrica, Lucia lavorava presso la Neuropsichiatria infantile della Asl Roma 4 di Civitavecchia. Secondo quanto appreso, la donna sarebbe deceduta dopo un improvviso malore che l’aveva costretta ad un trasferimento urgente in ospedale, prima a Tarquinia poi a Belcolle.

I funerali sono stati fissati per venerdì alle 15,30 nella chiesa di Santa Lucia a Tarquinia.

Negli ultimi tempi la donna aveva manifestato problemi di tiroide, ma niente che potesse rappresentare un pericolo per la sua vita. Per questo i famigliari e i medici dell’ospedale Belcolle di Viterbo hanno chiesto l’esame autoptico per capire cosa possa aver determinato il decesso. Da capire se Lucia fosse affetta da una qualche patologia non diagnosticata.

Tanti i messaggi di cordoglio diffusi in questi giorni sui social, tra gli altri, anche quelli giunti dalla Asd Montalto di Castro volley: “Oggi è uno di quei giorni che non vorremmo giocare, non vorremmo festeggiare per un punto fatto, i nostri cuori sono pieni di tristezza, la prematura scomparsa di un’amica, compagna di vita di un nostro grande atleta ci rende inermi, ma con il cuore spezzato dobbiamo portare avanti i nostri impegni con uno sguardo in campo ed uno verso il cielo. Tutta la Montalto Volley unita al grandissimo dolore”.

Condoglianze al marito Marco anche da parte di Nuoto Tarquinia: «Lucia: una donna solare, energica e appassionata al mondo del nuoto. Il suo sorriso è impresso nei nostri cuori. Tutta lo staff della piscina comunale di Tarquinia si unisce al dolore della famiglia. Possiate superare questo momento così difficile con la forza che l’ha sempre contraddistinta. Sentite condoglianze».

«Profondamente rattristati per la prematura scomparsa della collega Lucia Fabbri»: sono le parole espresse dall’Ordine Tsrm e Pstrp di Parma che «si unisce al dolore della famiglia e porge sentite condoglianze al marito Marco. Lucia Fabbri è stata una grande professionista, che si è distinta per il suo impegno all'interno della Commissione d'Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica».

