È fuori pericolo Aurora Montanaro, la 24enne consigliera comunale di Vignanello, rimasta coinvolta sabato sera in un tragico incidente in cui sono morti i genitori: Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita.

Lo scontro, avvenuto sulla provinciale 30, la strada che collega Centignano a Vasanello. L'utilitaria su cui viaggiava la famiglia Montanaro si è scontrata con un'Audi con a bordo quattro ragazzi. Per i genitori di Aurora non c'è stato nulla da fare. La giovane, invece è stata trasportata al Gemelli dove è ricoperta in terapia intensiva. La Procura ha aperto un fascicolo sull'incidente e anche domenica sono stati effettuati ulteriori accertamenti. Sulle salme di Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita nelle prossime ore dovrebbe essere eseguita l'autopsia.

Nel frattempo l'altro figlio della coppia, Christian, ha lasciato sui social un ricordo carico di dolore e amore per i genitori.