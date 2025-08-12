PHOTO
È fuori pericolo Aurora Montanaro, la 24enne consigliera comunale di Vignanello, rimasta coinvolta sabato sera in un tragico incidente in cui sono morti i genitori: Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita.
Lo scontro, avvenuto sulla provinciale 30, la strada che collega Centignano a Vasanello. L'utilitaria su cui viaggiava la famiglia Montanaro si è scontrata con un'Audi con a bordo quattro ragazzi. Per i genitori di Aurora non c'è stato nulla da fare. La giovane, invece è stata trasportata al Gemelli dove è ricoperta in terapia intensiva. La Procura ha aperto un fascicolo sull'incidente e anche domenica sono stati effettuati ulteriori accertamenti. Sulle salme di Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita nelle prossime ore dovrebbe essere eseguita l'autopsia.
Nel frattempo l'altro figlio della coppia, Christian, ha lasciato sui social un ricordo carico di dolore e amore per i genitori.
"Questo - scrive postando una foto di Marcello e Maria Vittoria - era il giorno del vostro anniversario di matrimonio. Dio mio quanto eravate felici, forse troppo ed e per questo che oggi il destino vi ha strappato da me. Ma io dico ma ci si comporta così? Parlo con mamma (tu papà ora t'arrabbierai perché dici che cerco sempre prima lei): quante volte mi hai detto come farai quando non ci sarò più? Ed io annuivo perché la mamma in fondo e sempre la mamma non muore mai e sempre con te anche se già mi manchi da morire tanto troppo. A Te Papà Che Devo Dire? Mi hai insegnato i valori della vita e essere bravo ragazzo gentile altruista rispettate. Presente perché Incarnava il TUO ESSERE ERI ERI AMATO da Tutti; non c era un un minuto della gionata chiamo qualcuno ti scrivesse e chiamasse. Ti ricordi al mi mi dicevi semper? Prima d Andartene VoLevi VEDERE CHE I TUOI FIGLI FOSSERO SISTEMATI. E Lo Siamo, Lo Siamo Davvero. Presente grazie a voi che non ci avete mai fatto mancare nulla. Ora però visto che avete deciso di farmi questo brutto scherzo così all'improvviso vi prego di rimanere sempre al mio fianco ovunque voi siate. A me e ad Aurora non potrei sopportare anche la sua perdita vi prego. Vi voglio bene mi mancate”.La famiglia Montanaro è molto conosciuta non solo a Vignanello ma anche a Viterbo, dopo Aurora collabora con lo staff dell'assessore Aronne.