NEPI - E’ deceduta al policlinico Agostino Gemmelli di Roma, la novantenne rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale avvenuto ieri l’altro sulla Sutrina.

L’anziana donna era a bordo della sua Chevrolet quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un Audi Q5, alla cui guida si trovava un un 50enne.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione locale, che avevano eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

La donna era stata elitrasportata in condizioni molto gravi all’ospedale Gemelli di Roma, dove è morta.