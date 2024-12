MONTEFIASCONE - Si svolgerà domani pomeriggio alle ore 16, presso il Monumento ai Caduti di Montefiascone, (Parto Giardino, piazzale Roma), la manifestazione patriottica in ricordo di Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile, e di tutte le donne che ancora oggi subiscono violenze.

In questa occasione, oltre a ricordare la giovane Martire istriana sequestrata, violentata, torturata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi, saranno ricordati i civili uccisi 80 anni fa dalle truppe coloniali francesi. In particolare Ada Andreini di 39 anni e suo figlio Ivano Pelecca di 5 anni, trucidati dai magrebini inquadrati nell’Esercito Francese.

La cerimonia di Montefiascone rientra tra quelle organizzate nell’ambito di “Una Rosa per Norma Cossetto”, evento nazionale organizzato dal Comitato 10 Febbraio, giunto alla sesta edizione e che quest’anno coinvolge 390 città italiane ed estere.

