MONTALTO DI CASTRO - L’ex sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci invoca il ritorno alle iniziative culturali capaci di riempire strade e piazze e garantire così un paese più sicuro.

«Montalto viva. Quando le strade sono piene di vita vera, la sicurezza non ha bisogno di divise. - afferma Caci - La sicurezza nasce dalla presenza, dalla partecipazione, dalla cultura vissuta insieme. Lo diceva Jane Jacobs, sociologa urbana: la “sorveglianza naturale” è la miglior difesa che una comunità possa darsi. Se una strada è piena di persone, di famiglie, di bambini, di attività, di arte, è una strada sicura. Se è vuota, prima o poi qualcuno la riempie in modo sbagliato. Montalto lo sapeva fare. Ricordate i giorni del Vulci Music Fest? Il Garibaldi Street Festival? Il Vulci on the Beach? Le stagioni al Teatro Lea Padovani? Le mostre, i concerti, i laboratori per i ragazzi, le rievocazioni storiche, gli eventi sportivi? Le domeniche in centro, i mercatini, le passeggiate archeologiche? Quella era cultura che riempiva le strade e svuotava le paure», sottolinea Caci.

«Negli ultimi anni si è smesso di innaffiare questa pianta – aggiunge l’ex sindaco – E cosa resta, quando togli la cultura, il teatro, la musica, i libri, lo sport? Resta lo sballo. Un prodotto culturale interamente affidato alla cultura dello sballo porta esattamente a questo: che una Pasqua a Montalto finisca sui giornali per fatti di cronaca, perché non c’era altro su cui puntare. Solo una discoteca. Solo quel tipo di intrattenimento, e null’altro. Ma una comunità non cresce su una consolle. Cresce sul teatro, sulla storia, sulla musica, sul paesaggio, sul racconto delle radici. Voglio tornare a un paese in cui le famiglie passano Pasqua e Ferragosto nel Parco di Vulci, non in fila all’ambulanza. E si può continuare ad organizzare iniziative, anche senza avere ruoli, come già stiamo facendo, con l’aiuto di chi vuol risollevare Montalto e Pescia. Perché una piazza piena di vita è una piazza sicura. E la cultura è l’acqua che tiene vivo tutto il resto».

