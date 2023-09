MONTALTO DI CASTRO – Si era chiuso dentro e aveva acceso il quadro, forse con l’intento di rubare un autobus fermo in sosta. Un uomo, in seguito identificato come un cittadino di origini nordafricane, è stato però fermato dall’autista. E’ salito sul bus di linea che in quel momento era in sosta, tra una corsa e l`altra e, approfittando del fatto che in quel momento non c`era nessuno a bordo, si è chiuso dentro e dopo essersi seduto al posto di guida ha acceso il quadro. L`autista, che si trovava a poca distanza, è subito intervenuto, infilando una mano nel finestrino aperto e riuscendo a spegnere il quadro del pullman. A quel punto, il presunto ladro si sarebbe dato alla fuga dalla porta posteriore del mezzo mentre l`autista è riuscito ad entrare forzando quella anteriore. L`uomo è stato fermato subito dopo dai carabinieri di Montalto, che avrebbero richiesto le immagini registrate dalla telecamera installata proprio a bordo dell`autobus.