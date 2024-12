MONTALTO - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre si terrà oggi alle 18 a Montalto di Castro una rappresentazione in memoria delle vittime di femminicidio presso il teatro comunale Lea Padovani. L'evento, organizzato dal Comune, con la collaborazione dei Comitati di Quartiere, della ProLoco Montalto e Pescia, delle Pink Lady, dell’associazione culturale Musicastro e del Cag, Centro aggregazione giovanile, vedrà l’intervento della dottoressa Elena Penzavalli come moderatrice. «L’evento è un'occasione per dare colore, musica e voce a tutte quelle donne, madri, figlie e sorelle che non hanno avuto scelta - affermano dal Comune - sensibilizzando la comunità sulla gravità della violenza di genere e onorando la memoria delle vittime di femminicidio». ©RIPRODUZIONE RISERVATA