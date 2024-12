MONTALTO - Entra in vigore fino al 30 settembre il provvedimento anti-bivacco su tutto il territorio comunale di Montalto. La sindaca Emanuela Socciarelli ha firmato l’ordinanza n. 11 del primo agosto che ordina, dalle 19 alle ore 6, il divieto assoluto di bivaccare, sdraiarsi, dormire e porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la naturale destinazione delle aree e dei beni pubblici. L’ordinanza vieta anche di sostare e occupare con alimenti, bottiglie, contenitori, sacchi, carte o altri oggetti il suolo pubblico o ad uso pubblico; di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto, sugli arredi urbani, all’interno dei giardini pubblici, delle pinete comunali e degli arenili. L’inosservanza dei divieti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata ex Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da 25 euroa 500 euro. È stabilita l’eventuale sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981. Resta impregiudicata l’applicazione di eventuali ulteriori sanzioni e provvedimenti previsti da norme statali, regionali o comunali. L’ordinanza integra le altre già vigenti ordinanze sindacali (n. 4 e 5 del 23/06/2022 - Divieto di vendita e somministrazione bevande in bottiglie o bicchieri di vetro, lattine, contenitori in metallo o in materiale non biodegradabile e/o computabile al fine della sicurezza e salute pubblica e del decoro urbano e al regolamento di Polizia urbana in cui nel 2022 è stato inserito il Daspo Urbano). «Questo provvedimento - dichiara la sindaca Emanuela Socciarelli - è una risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al decoro urbano. Dopo numerose riunioni con le autorità competenti e un’attenta valutazione della situazione, è emersa la necessità di intervenire per prevenire comportamenti che possano compromettere la sicurezza e il benessere della comunità. Ringrazio il prefetto di Viterbo e le forze dell’ordine che sono costantemente impegnate in questo periodo della stagione estiva».

