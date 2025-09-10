MONTALTO - Torna sui banchi del consiglio comunale di Montalto di Castro Eleonora Sacconi che prende il posto del dimissionario Di Giorgio. «Cari concittadini di Montalto e Pescia, è con grande emozione e senso di responsabilità che vi comunico il mio ritorno in consiglio comunale come consigliera - dice la Sacconi - Dopo un anno e mezzo di percorso politico al fianco di una squadra che raccoglie l’eredità della storica sinistra montaltese, sono pronta a mettere la mia esperienza, la mia passione e la mia dedizione al servizio della nostra comunità. I dieci anni trascorsi in consiglio, insieme al confronto quotidiano con le persone del nostro territorio, mi hanno permesso di comprendere appieno le reali esigenze di Montalto e Pescia. Famiglie, giovani, lavoratori, imprese e persone in difficoltà costituiscono il nostro vero patrimonio, e il mio impegno sarà sempre volto a tutelarlo, mettendo il cittadino al primo posto con efficienza, rigore e trasparenza». «Desidero ringraziare il professor Angelo Di Giorgio per il supporto e la fiducia, e la lista Ambiente e Progresso per avermi accompagnata in questo percorso - aggiunge - Allo stesso tempo, sono convinta che la collaborazione con gli altri consiglieri di opposizione sia fondamentale per rappresentare al meglio le istanze dei cittadini, portando avanti proposte concrete e costruttive per il bene di tutto il territorio. Porto con me l’esperienza del passato e la voglia di costruire un futuro migliore, senza lasciare indietro nessuno. Sarà questo il principio guida del mio lavoro in consiglio: operare con responsabilità, concretezza e dedizione, sempre nell’interesse della comunità e del nostro territorio».

