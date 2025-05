MONTALTO - Montalto di Castro ha ottenuto per la 17esima volta la bandiera verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani e stranieri alle spiagge considerate ideali per le vacanze dei più piccoli.

MONTALTO TRA LE NOVE LOCALITA’ LAZIALI

Il lido viterbese rientra tra le 158 località italiane che potranno fregiarsi del riconoscimento, di cui nove laziali. «È un grande risultato per il nostro Comune, ora è il momento di lavorare per costruire un turismo sostenibile», il commento della sindaca Emanuela Socciarelli.

ACQUE DI BALNEAZIONE ECCELLENTI

A questo importante risultato, si affianca la certificazione Arpa Lazio per qualità delle acque di balneazione eccellenti in tutti i punti di prelievo.

«Questo risultato – afferma la sindaca di Montalto di Castro – è frutto della sinergia tra il Comune, gli operatori turistici e l’intera comunità. Continuiamo a lavorare per un turismo di qualità, sostenibile e a misura di famiglia. La nostra costa è un patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare. Un risultato sinergico dell’impegno degli imprenditori (che investono negli stabilimenti balneari, garantendo servizi di qualità come spazi ampi tra gli ombrelloni per consentire ai bambini di giocare in libertà; presenza costante di bagnini; servizi igienici adeguati e punti ristoro pensati per le famiglie) e dell’amministrazione comunale, consapevole dell’importanza di offrire un ambiente sicuro e inclusivo, investendo ogni anno nella spiaggia libera».

SPIAGGE SICURE

«Attraverso il progetto “Spiagge Sicure” - sottolinea la sindaca - vengono attuati interventi mirati per garantire la sicurezza dei bagnanti, tra cui il presidio costante di bagnini anche nelle aree non attrezzate. Questo impegno riflette la volontà di tutelare la salute e il benessere sia dei cittadini sia dei visitatori, offrendo loro un luogo di relax e divertimento in totale sicurezza. Il rispetto di questi requisiti, l’eccellenza delle acque ci ha permesso di ottenere, per il diciassettesimo anno consecutivo, la Bandiera Verde, riconoscimento che ci rende l’unico comune della provincia di Viterbo a vantare questo risultato: un vero motivo di orgoglio per la nostra comunità».

UN’OFFERTA TURISTICA A MISURA DI FAMIGLIA

«La nostra amministrazione, in sinergia con i commercianti della Marina, vuole sviluppare un'offerta turistica capace di accogliere interi nuclei familiari, con servizi sicuri, adeguati e inclusivi per tutte le fasce d'età. Crediamo fermamente - prosegue la sindaca Socciarelli - che la collaborazione tra cittadini, commercianti e istituzioni sia la strada giusta per far diventare Montalto la meta di riferimento per un turismo attento alla qualità, all'ambiente e al benessere delle famiglie e degli adolescenti». «Assieme a Tcm, che racchiude al suo interno gli imprenditori che operano al lido, puntiamo ad un’offerta che possa coniugare relax, divertimento e la scoperta del territorio, valorizzando le risorse naturali e culturali della zona - prosegue la prima cittadina - Stiamo lavorando congiuntamente per potenziare la promozione di un turismo circolare e sostenibile, capace di attrarre famiglie in cerca di sicurezza, servizi per i figli, ma anche giovani desiderosi di vivere la vacanza in modo dinamico e coinvolgente».

MOVIDA NOTTURNA TRA VIVACITA’ E SICUREZZA

«Per quanto riguarda la movida notturna - conclude la sindaca Emanuela Socciarelli - principalmente quella alla Marina, riteniamo che la chiave di volta sia l’equilibrio tra vivacità e sicurezza. Questa sinergia tra pubblico e privato rappresenta un elemento fondamentale per la realizzazione di un'offerta turistica integrata e competitiva. Attraverso collaborazioni con associazioni sportive, enti ambientali e operatori turistici del territorio, Montalto vuole affermarsi come destinazione ideale per chi cerca un turismo attivo, autentico e a misura d'uomo, questo è il lavoro che stiamo portando avanti con l’obiettivo che tutto può essere cambiato e migliorato».

