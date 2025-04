MONTALTO - Un approccio prudente, mirato a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’ente. E un esercizio finanziario 2024 che si chiude con un risultato di amministrazione pari a 73.871.891,06 euro. Sono questi i dati emersi oggi, 29 aprile 2025, durante il consiglio comunale di Montalto di Castro che ha approvato il rendiconto della gestione 2024, confermando una «conduzione virtuosa delle finanze pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e buona amministrazione contabile». Il documento attesta la solidità economico-finanziaria dell’ente castrense e la corretta gestione delle risorse da parte dell’amministrazione.

«La gestione finanziaria del Bilancio – dichiara la sindaca Emanuela Socciarelli – vede una situazione ottimale in proporzione alle disponibilità economiche, e la situazione attuale dell’ente è nettamente migliorata rispetto al periodo iniziale del nostro mandato. Oggi, grazie a un lavoro costante e responsabile, il Comune può contare su una base economica solida, che ci consente di operare con serenità, soprattutto perché stiamo gestendo ogni risorsa con la massima serietà».

«Nel 2024 – aggiunge la sindaca – abbiamo rispettato pienamente gli equilibri previsti dalla normativa, ottenendo risultati positivi sul fronte del risultato di competenza e dell’equilibrio di bilancio complessivo. A riprova della solidità raggiunta, ci preme sottolineare che l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, non ha contratto nuovi mutui, non presenta condizioni di deficitarietà strutturale e ha gestito in modo trasparente il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Inoltre, non si è reso necessario alcun accantonamento straordinario per le società partecipate».

La prima cittadina conclude sottolineando come l’intera gestione 2024 si sia svolta nel rispetto dei principi di buona amministrazione e sostenibilità: «Abbiamo rafforzato la stabilità dell’ente, garantito i servizi ai cittadini e posto le basi per nuovi investimenti. Il rendiconto approvato oggi rappresenta non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per progettare il futuro di Montalto con maggiore fiducia».

