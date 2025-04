MONTALTO - Qual è oggi la reale fotografia economica e sociale di Montalto di Castro? Quali imprese hanno saputo distinguersi per capacità di produrre ricchezza, creare occupazione e far crescere il territorio? Quali sono le principali attività economiche e quali tendenze stanno emergendo? A queste domande verrà data risposta nel corso di un appuntamento pubblico, in programma per venerdì 11 aprile alle 17,30, nella Sala San Sisto di Montalto di Castro. Un evento realizzato nell’ambito del Laboratorio di formazione politica a cura di Sergio Caci che prevede l’analisi dei testi della storia contemporanea.

L’appuntamento di venerdì è dedicato ai numeri, ai dati e alle storie che raccontano la forza produttiva della comunità. Un lavoro economico, approfondito, condotto con il supporto e la competenza del giornalista ed esperto di economia Giuseppe Castellini.

Al termine della serata, saranno premiate le imprese che, nell’ultimo anno, si sono distinte per risultati, innovazione e capacità di generare valore per la comunità.

Un’occasione unica per scoprire insieme la fotografia reale del territorio e per dare valore a chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita di Montalto di Castro.

Partecipano il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli e la sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli.

