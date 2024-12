CERVETERI - Gli amici di Damiano (il giovane di 19 anni morto tragicamente a novembre scorso) sono ufficialmente i “custodi” del parco Fürstenfeldbruck. A consegnare le chiavi alla neonata aPs “Associazione Damiano Casali”, l’amministrazione comunale nell’ambito dei “Patti di collaborazione”.

«Un momento di grande emozione e speranza» ha detto il sindaco Elena Gubetti.

«Emozione perché è stato ricordato Damiano Casali, di speranza perché a farlo sono stati i suoi amici, coetanei e coetanee che hanno scelto di mettersi in gioco, di mettersi al servizio della comunità, nel nome e nel ricordo dell’amico scomparso». Alla cerimonia di consegna delle chiavi del parco c’erano anche i genitori e i fratelli del 19enne. « L'area verde tornerà a vivere grazie alla cura e al lavoro di tante ragazze e ragazzi, con l’obiettivo di trasformarla in un luogo di aggregazione e unione pensato soprattutto per i giovani della nostra comunità », ha aggiunto Gubetti.

«Vedere i ragazzi aprire i cancelli di quel parco, oramai da troppo tempo chiusi, è stata una grande emozione – ha aggiunto il sindaco – è la dimostrazione di come Cerveteri abbia una gioventù sana, fatta di valori e di grande desiderio di essere attori protagonisti della città. Con l’occasione, sono stati messi a dimora anche due alberi di mandorlo, uno dedicato a Damiano e uno dedicato a tutti quei ragazzi e ragazze che non ci sono più. Come amministrazione saremo al loro fianco in questa avventura. Ai genitori e ai fratelli di Damiano e a tutti i suoi amici, rivolgo il mio ringraziamento per quanto stanno facendo e per l’esempio che ci stanno dando, hanno saputo trasformare un dolore enorme, come quello della morte di un figlio, in speranza, invece di chiudersi si sono aperti agli altri». «Un ringraziamento infine – ha concluso Gubetti – lo rivolgo al vicesindaco Federica Battafarano e all’assessora Francesca Appetiti, che sin dai primi giorni sono state sempre presenti nel percorso con i ragazzi fino alla firma del patto di collaborazione e alla consegna delle chiavi del parco avvenuta sabato. Allo stesso modo, ringrazio con piacere la consigliera Arianna Mensurati, intervenuta al parco nel pomeriggio della consegna delle chiavi. Ai ragazzi e a tutti coloro che si uniranno, auguro un buon lavoro!».

