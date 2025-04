CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale informa che, in occasione delle celebrazioni per la Santa Patrona “SANTA FERMINA”, che interesseranno varie vie, strade e piazze della Città, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, gli utenti sono invitati a non lasciare i veicoli in sosta:

1) Dalle ore 06:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2025, in:

- VIA CITTÀ DI FIUME, entrambi i lati;

- LUNGOPORTO GRAMSCI, entrambi i lati del tratto compreso tra via Città di Fiume e l’inizio dell’aiuola di piazza Vittorio Emanuele (retro edificio PAM);

- VIA ALBERTO GUGLIELMOTTI, entrambi i lati del tratto compreso tra piazza del Conservatorio e piazza Vittorio Emanuele;

- PIAZZA VITTORIO EMANUELE, intera piazza;

- VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Plebiscito, compresa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno, riservando quest’ultima area ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità, che potranno percorrere la carreggiata interna alla stessa area entrando da via Santa Fermina ed uscendo su via G. Bruno in direzione Monte;

- VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi;

2) Dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2025, in:

-CORSO MARCONI, lato mare;

- PIAZZA CALAMATTA, entrambi i lati della c

rreggiata lato mare compreso il tratto fino a Porta Livorno, ad esclusione delle aree riservate alla Curia;

- CALATA PRINCIPE TOMMASO, entrambi i lati;

- VIA XVI SETTEMBRE, entrambi i lati del tratto compreso tra piazza Calamatta e via Sangallo;

- VIA SANGALLO, entrambi i lati;

- VIA LEONARDO, entrambi i lati;

- PIAZZA REGINA MARGHERITA, entrambi i lati della carreggiata lato monte (tratto tra l’area denominata “la Palmetta” e la banca di Credito Cooperativo);

- VIA RISORGIMENTO, entrambi i lati;

- CORSO CENTOCELLE, entrambi i lati del tratto compreso tra via Risorgimento e largo Plebiscito, compresi gli stalli di sosta per veicoli a due ruote presenti all’intersezione con via P. Umberto e via F. Guglielmi;

- LARGO PLEBISCITO, entrambi i lati compresa l’area di carico e scarico merci presente all’inizio dell’Area Pedonale;

- LARGO MAFALDA MOLINARI:

- CALATA LAURENTI, entrambi i lati del tratto comunale;

- VIA BATTISTI, lato monte del tratto compreso tra via Toti e via Cialdi;

3) Inoltre, dalle ore 08:30 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2025, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Il Pincio avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza dirigenziale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.

Si suggerisce agli utenti che vorranno assistere all’evento, per la sosta del proprio veicolo, la possibilità di utilizzare l’area di sosta comunale di libera fruizione, sita in via Sofia de Filippi Mariani (retro stazione ferroviaria); raggiungibile secondo la seguente direttrice di marcia:

- via San Giovanni Bosco – via Santa Fermina – via Sofia de Filippi Mariani.

Si informa che le linee del trasporto pubblico subiranno delle modifiche che potranno essere consultate:

- per la società CO.TRA.L. s.p.a. (trasporto extraurbano) sul sito www.cotral.it e con l’App Cotral;

- per la società Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. (trasporto locale) sul sito www.civitavecchiaservizipubblici.it.

