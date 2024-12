TARQUINIA - E’ uscito oggi il nuovo lavoro discografico di Martina Maggi, in arte Moà, orvietana di origini ma ormai tarquiniese d’adozione. “Non so ancora amare” è su tutti i digital store.

Ennesimo orgoglio tarquiniese, Moà si esibirà live il 21 dicembre sul palcoscenico del teatro comunale di Tarquinia Rossella Falk.

«Vorrei dire così tante cose che non so da dove cominciare - dice l’artista sui social - Questo progetto dal suo inizio ad oggi mi ha insegnato veramente tanto. La lezione più preziosa è stata imparare a lasciare andare. Situazioni, persone, scambi. Non sempre deve essere tutto complicato o pesante. Esiste un posto fatto a posta per noi, la ricerca è lunga ma con un po' di coraggio e un pizzico di follia la prospettiva cambia e un'altra visuale ci permette di cambiare idea, di cambiare rotta. L'EP è un viaggio intimo che ripercorre il mondo sonoro dei miei primi spettacoli in teatro. Troverete dei brani totalmente inediti e alcuni che già conoscete, ma con un altro abito sembrano quasi nuovi amici. Ringrazio mio fratello Lorenzo De Angelis per gli arrangiamenti, le chitarre acustiche e la dedizione Matteo Bassi per basso e risate e confronti. Emanuele Tienforti per le batterie e la pazienza e l'amore con cui ogni giorno è stato al mio fianco. Per le chitarre elettriche, l'esperienza straordinaria, la professionalità e l'affetto, grazie Simone Gianlorenzi. Per la produzione i suggerimenti e le intuizioni Andrea Mescolini e il cuore del Bonsai Studio. Un grazie speciale ad una persona che non ama apparire ma c'è stata sempre, assorbendo la mia ansia come un cuscinetto magico. Sei stata la mia calma, il mio centro e la prova che dopo una delusione è possibile avere di nuovo fiducia in qualcuno. Grazie Ele. Questo è solo l'inizio». (Ph Stefano Dili)

©RIPRODUZIONE RISERVATA