ALLUMIERE - Miti e leggende: due appuntamenti per bambini alla Casa delle Arti di Allumiere.

"Invitiamo tutti i bambini a partecipare agli incontri - spiegano Alessandra Vici e i membri dell'associazione Casa delle Arti - sarà un modo per avvicinare i bambini ai grandi protagonisti della Mitologia Classica e non solo. Si narreranno storie e leggende da tutto il mondo, attraverso letture ad alta voce e laboratori creativi a tema. Tutto servirà per stimolare la curiosità e la creatività dei più piccoli. Vi aspettiamo"

Quando le idee incontrano intelligenza ed opportunità nascono grandi progetti e si realizzano alla Casa delle Arti. A novembre faremo 2 incontri da favola sabato 16 novembre e sabato 30 novembre

"Passeremo due ore insieme 16.00-18 - proseguono Alessandra Vici e i membri della Casa delle Arti - viaggeremo insieme tra i miti e le leggende del mondo e ogni volta svolgeremo un laboratorio a tema. Per informazioni rivolgersi alla Casa delle Arti».

