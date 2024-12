Miss Mondo Italia 2024 Lucrezia Mangilli sarà la madrina del primo trasporto di Dies Natalis. Ieri mattina la presentazione alla sala consiliare del Comune di Viterbo alla presenza della sindaca di Viterbo Chiara Frontini e del presidente del consiglio comunale Marco Ciorba, artefice del contatto con Lucrezia Mangilli insieme a Patrizia Tagliatti, collaboratrice viterbese ufficiale alla finale nazionale di Gallipoli. «Vogliamo puntare sulla promozione del Trasporto anche verso il target dei giovani – ha detto la sindaca in conferenza stampa – e con Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia 2024, e 3 delle 4 atlete medaglia d’oro alle Olimpiadi ci riusciremo. Grazie a Marco Ciorba e Patrizia Tagliatti per averci dato questa possibilità». «I responsabili del concorso hanno risposto subito sì a Lucrezia Mangilli madrina del Trasporto – ha fatto eco Marco Ciorba – per il valore della festa di Santa Rosa. Lucrezia per stare qui ha cancellato altri impegni. Miss Mondo permette la raccolta di fondi per asili e ospedali nel mondo. Ringrazio Mecarini e Rossi che hanno voluto questo risultato. Lucrezia ha approfondito la storia della Macchina di Santa Rosa e della festa con suor Francesca Pizzaia che le ha dato tante informazioni importanti». «E’ un onore per me essere qui – ha detto Lucrezia Mangilli - Viterbo non la conoscevo ma ho visitato tutto il centro storico medievale, è stupendo. Ho il privilegio di essere la madrina del Trasporto della Macchina di Santa Rosa e ringrazio tutti. La storia di Santa Rosa è di per sé un miracolo: lei dedicò tutta la sua esistenza ad aiutare il prossimo. Miss Mondo è un concorso che qualifica le ragazze non solo a livello estetico ma per le qualità interiori e morali». Sul Trasporto Miss Mondo Italia 2024 ha detto che «sarà una forte emozione vederlo dal vivo, sui social non è la stessa cosa».