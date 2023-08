LADISPOLI - È iniziata la kermesse di “Miss e a Mister Ladispoli” in piazza Roberto Rossellini. La manifestazione è arrivata a soffiare le sue 19 candeline ed è presentata da Alessandra Fattoruso ideatrice ed organizzatrice del concorso, poi da Massimiliano Bruno e dall’attore Vincenzo Della Corte. Tanti ospiti tra cui i cantanti dell’etichetta discografica Rosso di sera Records, Giacomo Voli vincitore dell’ultima edizione di “All Togheter Now”. Una giuria folta di personaggi dello spettacolo e non. Fiore Tondi, patron di “World Top Model”, sarà presente per scegliere le ragazze che accederanno alla finale nazionale che si svolgerà in Puglia dal 10 al 17 settembre. La finale internazionale di World Top Model si svolgerà il 2 dicembre a Montecarlo. Walter Mariani patron di “Miss Woman” regalerà una fascia ad una ragazza che porterà alle selezioni del suo concorso. La finale di Miss Woman si svolgerà a marzo 2024 su una nave da Crociera. Chi sarà la nuova Miss Ladispoli? Si saprà stasera in piazza Roberto Rossellini dalle 21.30.

«Doveroso per me ringraziare il sindaco Alessandro Grando, l’assessore a Turismo e Spettacolo Marco Porro e tutta l’Amministrazione comunale – ribadisce Alessandra Fattoruso - per il sostegno ed il contributo alla realizzazione di questo evento».

