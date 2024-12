LADISPOLI – Nicole Cicillini pronta a tornare in pista. La campionessa ladispolana di moto partirà in direzione di Misano, prima tappa del Campionato europeo. Ha 24 anni, è un simbolo ormai dello sport locale ma è già una veterana. È stato pubblicato il calendario ufficiale. Si parte nel week end del 6 e 7 aprile a Misano. Il 4-5 maggio altra prova italiana a Magione, in Umbria mentre l’8-9 giugno a Cremona. A luglio ecco la prima prova all’esterno a Brno, in Repubblica Ceca. Il 10-11 agosto a Rijeka in Croazia per poi tornare in Italia il 14-15 settembre precisamente a Varano. Ultima data di un campionato impegnativo il 28-29 settembre a Imola. Sette appuntamenti per Nicole Cicillini che ha come obiettivo quello di arrivare almeno tra le prime tre nella classe 300. Sarà in pista con la sua scuderia del Team Prata Motor Sport. «Sono molto contenta – commenta Nicole – e ho già svolto dei test fisici per l’appuntamento. Ringrazio ovviamente il Team Prata e il mio preparatore atletico Ivano Aloisi. Partirò mercoledì a Misano, spero di poter arrivare nelle prime posizioni di classifica». Cicillini sarà presente in piazza Rossellini per un evento particolare: “Motori e salute”, motorhome con simulatori di macchine da corsa e lezioni ad hoc della giovane pilota. «Abbiamo deciso di ideare questa iniziativa insieme al mio Team Prata Motor Sport – conclude -, per coinvolgere più persone allo sport, ringraziare tutti gli sponsor locali che mi stanno aiutando e per chi volesse lasciare una piccola donazione per sostenermi nel campionato europeo ed italiano. E poi ovviamente si potrà provare il brivido di essere piloti per un giorno».

