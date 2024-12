FIUMICINO - «A margine della posa della prima pietra del nuovo porto commerciale, insieme al ministro Matteo Salvini e all’assessora Monica Picca, abbiamo con orgoglio ufficializzato l’ingresso di Mirko Lantieri nella Lega. Con il suo contributo, la nostra squadra diventerà ancora più forte sul territorio, con l’obiettivo di dare risposte concrete e veloci ai nostri cittadini».

Lo dichiara in una nota Stefano Calandra, capogruppo della Lega a Fiumicino.

«Sono particolarmente contento che l’ufficialità sia arrivata oggi, nel corso di quest’importante evento. Le infrastrutture – aggiunge Calandra – sono fondamentali per lo sviluppo e la crescita della nostra città. Stiamo toccando con mano i risultati del grande lavoro svolto dal ministro Salvini, che sta dimostrando grande attenzione verso il nostro territorio. Continueremo a lavorare per far tornare Fiumicino grande: siamo solo all’inizio», conclude il capogruppo delle Lega