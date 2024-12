LADISPOLI – «Mio figlio non potrà più tenere in mano una penna». Si dispera la famiglia del bimbo di 5 anni che ha perso un dito dopo l’incidente nel parco giochi di piazza De Michelis, rione Messico. Mentre l’amministrazione comunale si difende dagli attacchi ricevuti. Per i genitori del piccolo sono giorni drammatici. «Non potrà scrivere o colorare – parla il padre –, ha subito l’amputazione di due falangi dell’indice, e poi è la mano destra. Ha tentato di prendere la conchiglia da quel tubo di ferro che non doveva essere lì sotto la giostra». Poi le accuse nemmeno troppo velate. «Da oltre 4 mesi il Comune era stato messo al corrente di questa situazione nell’area di piazza De Michelis ma non è stato fatto nulla, nemmeno un sopralluogo. E non riusciamo a smettere di pensare a nostro figlio che resterà menomato. Mi sarei aspettato una presa di posizione diversa in aula consiliare, in altri Paesi i responsabili si dimettono anziché dare la colpa ad altri». Del caso se n’è parlato in aula durante il consiglio comunale dopo la domanda di attualità sottoscritta da ben quattro consiglieri comunali: Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta del Pd e Fabio Paparella e Gianfranco Marcucci della lista Ladispoli Attiva. «Dispiace moltissimo – è l’intervento del sindaco, Alessandro Grando – e ovviamente diamo la nostra solidarietà al piccolo e alla sua famiglia. Posso solo immaginare quanto si brutto questo avvenimento. Quel parco giochi era stato oggetto di riqualificazione e i giochini erano stati certificati. Nel corso del tempo però è stato oggetto di episodi vandalici ed erano state inoltre anche le segnalazioni all’Ufficio tecnico». Dello stesso avviso l’assessore Veronica De Santis che ha risposto in aula. «Siamo tremendamente dispiaciuti – aggiunge – accerteremo ancora meglio lo stato delle cose». Il consigliere di opposizione Silvia Marongiu ha chiesto una ricognizione dei parchi pubblici di Ladispoli. «Ritengo inaccettabile – si accoda il consigliere Paparella - che nonostante le segnalazioni e le sollecitazioni dei cittadini non via sia stato da parte del Comune un intervento tempestivo per garantire la sicurezza di un parco giochi frequentato quotidianamente di minori con le loro famiglie». In queste ore l’area di piazza De Michelis è stata interamente transennata. La Procura di Civitavecchia nel frattempo indaga per lesioni gravissime. Il bimbo di 5 anni ha subito danni permanenti e presto i carabinieri potrebbero anche ascoltare politici e tecnici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA