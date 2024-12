ALLUMIERE - Il giorno dei giorni ad Allumiere è arrivato: si svolgerà oggi pomeriggio la 58^edizione del Palio delle Contrade e tutti sono in fremente attesa degli eventi di oggi. Ogni contradaiolo serba, infatti, in cuore il desiderio di vedere la propria Contrada trionfare

Tre i titoli in palio: Miglior Corteo Storico, Migliore Esibizione degli Sbandieratori e poi la gara delle gare: le tre batterie della corsa dei somari al fantino, questa è la più sentita e permette ai i padroni della piazza per un anno; gli altri, invece, dopo aver ingoiato la sconfitta si rimetteranno al lavoro per il Palio successissivo.

Nei giorni scorsi, nella parrocchia allestita a festa con i colori di tutte le Contrade il parroco don Roberto Fiorucci ha celebrato la "Messa delle Contrade", durante la quale sono state benedette le giubbe dei fantini che correranno il Palio e i loro caschetti. La messa è stata molto partecipata e sentita. Le strade e e piazze e ogni.vicolo porta il segno dell'amore per le proprie Contrafe.

Nel paese è tutto uno sventolio di bandiere, di suoni, dei cori, degli sfotto. Tutti sono lavoro ed è bellissimo.vivere dal "di dentro" il Palio: le emozioni,le passioni, l'adrenalina e la tensione di tutti. Oggi è il giorno in cui può capitare che le famiglie si dividano perché sono di diverse Contrade. Oggi è il giorno in cui la famiglia allargata con cui ci si vuole stringere per dividere l'attesa è quella della proprio Contrada Le sarte fanno gli ultimi ritocchi agli abiti, i parrucchieri e le estetiste preparano coloro che sfilano, gli sbandieratori fanno le ultime prove. Dalle 18 poi si entrerà nella dimensione Palio e partirà il corteo storico con gli sbandieratori. Ad aprire il corteo storico sarà la Contrada Polveriera vincitrice del.Palio 2023, a seguirele altre Contrade seguendo l'ordine della classifica finale dello scorso anno.e quindi La Bianca, Nona, Sant'Antonio, Burò e Ghetto.

A decidere il miglior corteo storico e la migliore performance degli sbandieratori saranno giudici esperti che verranno.svelati solo.stamattina.Decretati i vincitori di questi due settori partirà la Cotsa dei Somari prima, però, si tenteranno.le gabbie e le aperture si testerà la pista e poi si procederà con le tre batterie.

A fare da speaker nella prima parte saranno Stefania Cammilletti e Floriana Gigli, mentre per la corsa dei somari a fare la cronaca ci penserà il dottor Alessandro Mellini. La Contrada che vincerà correrà sotto al balcone da dove verrà tirato giù il meraviglioso Palio realizzato dalla bravissima artista Fanila Pietrini. Comincerà, poi, la festa dei vincitori fra lacrime cori, abbracci, caroselli, grida, sfotto, fuochi d'artificio. Alla festa della Contrada vincitrice sono invitati tutti coloro che lo vorranno. Presente tra i vari fantini il grande campione rossoblu Marchicià, ossia Massimiliano Virgili che cercherà di difendere i colori rossoblu.

"Gli appuntamenti di oggi - spiegano il delegato al Palio, Augusto Superchi e la presidente dell'AssoContrade, Tiziana Franceschini - spaziano tutti tra novità e tradizione e si susseguiranno in modo molto denso, così da permettere ai turisti ed ai cittadini e contradaioli di vivere appieno la manifestazione del Palio delle Contrade, che non è una manifestazione come tante, ma l’evento cardine del nostro paese. In tre batterie e una manciata di minuti è racchiuso l’impegno ed il lavoro di un interno anno". Dopo anni di Palio vissuti come contradaiole il nuovo gruppo Pro Loco, capitanato dalla attivissima, presidente Maria Pinardi sono al primo anno come organizzatrici. Finora hanno dato prova di grande capacità e stanno mettendo tanto impegno perché loro il Palio ce l'hanno nel sangue. "Ringrazio tutto il nostro direttivo e tutti i volontari che sono instancabili ed impagabili. Ringraziamo la presidente dell'AssoContrade Tiziana Franceschini, il delegato al Palio Augusto Superchi, il sindaco Luigi Landi e le Contrade. A livello organizzativo ci stiamo impegnando al massimo per garantire il successo di questo evento che caratterizza il nostro paese. Dietro questa manifestazione c’è tanto lavoro di coordinazione e ricerca nella cura di ogni singolo particolare. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Buon Palio a tutti". Prima di arrivare al Palio c'è stato un grande lavoro di sinergia fra il sindaco Luigi Landi, il delegato al Palio Augusto Superchi, dell'associazione delle Contrade presieduta da Tiziana Franceschini, della Pro Loco presieduta da Maria Pinardi, degli uffici comunali, dei presidenti delle Contrade e, soprattutto, di tutti i contradaioli. Dalle 9.30 ci sarà la benedizione da parte del parroco don Roberto degli asini che correranno il Palio nelle piazzette caratteristiche delle sei Contrade, una bella novità rispetto al passato che permetterà di creare un momento intimo all’interno della Contrada e di coinvolgere i contradaioli in maniera più diretta. Si partirà alle 10 nella Contrada Polveriera in piazza Agostino Chigi; poi alle 10.15 nella Contrada Nona nella piazzetta del Minatore; alla stessa ora ci sarà la benedizione per la Contrada La Bianca nel piazzale don Egidio Smacchia. Si proseguirà alle ore 10.45 nella Contrada Burò in piazza Gramsci; alle 11, infine, nella Contrada Ghetto in via Dante Alighieri. Poi tutti nel palazzo comunale dove nell'aula consigliare avverrà alle 11.30 (circa) come da tradizione la Punzonatura dei quattro asini che correranno il Palio per ogni Contrada oggi pomeriggio sulla Piazza di Allumiere. A seguire ci sarà la consegna delle nomine delle varie giurie da parte del sindaco Luigi Landi alle sei Contrade: la giuria di gara (quest’anno composta da esperti esterni: tre ex fantini del Palio di Siena), la giuria di arrivo, il mossiere, la giuria degli sbandieratori, la giuria del corteo storico composta da esperti nel settore del costume storico e delle rievocazioni ed il personale dietro il tondino: si sapranno tutte queste figure solo dopo le nomine del sindaco Landi. Sempre durante le operazioni del mattino ci sarà la lettura del regolamento da parte del sindaco Landi e la sua sottoscrizione da parte dei presidenti delle sei Contrade; poi seguirà il controllo dei materiali che saranno utilizzati dai fantini durante le tre batterie del Palio di oggi pomeriggio. Sono stati depositati in Pro Loco gli elenchi degli asini e dei fantini di ogni Contrada. Le Contrade sono sei: Burò (colore bianconero; presidente Amedeo Mariani; simbolo Archetto), Ghetto (colore giallorosso; presidente Giovanni Superchi; simbolo la Fontanella); La Bianca (colore biancoverde; presidente Massimo Speroni; simbolo Agrifoglio); Nona (colore rossoverde; presidente Stefano Ceccarelli; simbolo stabilimento della lavorazione dell'allume); Polveriera (colore rossoblu; presidente Alfredo Moraldi; simbolo Mulino); Sant'Antonio (colore biancorosso; presidente Marco Del Frate; simbolo.stemma del Santo). Oltre ai ristoranti, bar e pizzerie del paese, lungo le vie adiacenti alla piazza saranno presenti bancarelle e food truck di ogni genere. In una giornata come quella di oggi in cui Allumiere è il centro di tutto non si può non alzare gli occhi al cielo e rivolgere un pensiero e tanta gratitudine per l'autore di tutto questo grande movimento: Riccardo Rinaldi, un uomo eccezionale innamorato della sua Allumiere e che ha pensato a tutto quello che oggi compone il Palio. In maniera certosina ha diviso il paese nelle varie Contrade e, con la tipica tigna allumierasca ha superato ostacoli e avversari politici che non credevano nella sua idea. È grazie a lui e al Palio da lui ideato che Allumiere lavora, sogna e spera per 364 giorni l'anno.

Su questa edizione del Palio molto alta è l'attenzione dei mass media regionali e nazionali: saranno presenti giornalisti di varie testate e troupe di emittenti nazionali, fra cui Canale 10, Tele Lazio ed altre. Ieri pomeriggio si è svolta la Provaccia e si è disputato il Mini Palio. La Provaccia, come lo scorso anno, si è aperta con i gruppi di sbandieratori e tamburini che hanno allietato la piazza prima esibendosi gruppo per gruppo e poi con una bella coreografia tutti insieme. Poi si è svolta la Provaccia con la speaker Noemi Vernace e la cronaca del Mini Palio l'ha fatta il dottor Alessandro Mellini. Al termine della premuazione hanno preso.il.via le feste nelle Contrade e Allumiete è stata piacevolmente invasa da tanta gente. Dopo la bellissima prova degli sbandieratori e dopo la Provaccia si è disputato il Mini Palio delle Contrade con partenza dalle gabbie e che consta di 2 batterie. Nella prima batteria si sono sfidati Polveriera con Bubonovich montato da Massimiliano Virgili (Marchicià) nella gabbia 1; La Bianca con Simone Cerrini (Olimpio) nella gabbia numero 2; Nona con Calibro 9 montato da Pierfrancesco Pistola (Truccatino) nella gabbia numero 3; nella gabbia numero 4 il Sant'Antonio con Anima Nera montato da Alessandro Cimaroli (Saponata); nella gabbia 5 il Burò con Cinghialotto montato dal fantino Davide Verbo (Tormento); nell'ultima gabbia il Ghetto con Mario Vela (Lupinastro) su Poker. Nella seconda batteria si sono sfidati: Burò con Despasito montato dal fantino Davide Verbo (Tornento) nella prima gabbia; Sant'Antonio gabbia 2 con Pelosino montato dal fantino Paolo Fabi; La Bianca con Spartaco montato dal fantino Simone Cerrini (Olimpo) gabbia numero 3; Ghetto con Mario Vela (Lupinastro) su Sparviero gabbia 4; Polveriera con Sentenza montato da Giampiero Olivetti (Caballero) gabbia numero 5; nella gabbia 6 la Nona con Serafino montato da Raffaele Giuntini (Puntello). Al termine delle due batterie la vittoria l'ha conquistata il Burò, che con il fantino Davide Verbo ha portato in sede bianconera il Trofeo del Mini Palio. Per soli due punti non ce l'ha fatta la Contrada La Bianca che ha chiuso al secondo posto

