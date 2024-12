Agosto solitamente è il mese in cui a Viterbo si inizia a respirare aria di Santa Rosa. Quest’anno però già da tempo la città vive l’atmosfera che prelude alla grande serata del 3 settembre, complice l’avvento della nuova Macchina e la prova del traliccio, effettuata a luglio, che ha svelato una buona porzione di Dies Natalis.

E mentre nei capannoni dell’impresa Fiorillo prosegue la realizzazione della nuova creazione di Raffaele Ascenzi, in questi giorni occhi puntati sulle minimacchine dei quartieri che aprono ufficialmente le festività in onore della Santa viterbese.

Agosto è mese di vacanze. Ma non per i giovanissimi che, con grande impegno e responsabilità, si stanno preparando per il trasporto dei piccoli “campanili che camminano” in alcuni quartieri cittadini.

L’onere e l'onore di inaugurare il calendario delle uscite delle minimacchine spetterà domenica 25 agosto a “Miracolo di Fede” nel popoloso quartiere di Santa Barbara, giunto al nono trasporto.

In questi giorni circa 60 ragazzi si stanno cimentando con le prove che proseguiranno fino a ferragosto.

Una settimana di pausa e poi “sotto col ciuffo” per arrivare pronti e belli carichi, coordinati dal capofacchino Diego Terzoli, alla sera di domenica 25 agosto.

Il 22, inoltre, si recheranno in visita al monastero di Santa Rosa per poi in serata sfilare nella fiaccolata con processione per le vie del quartiere.

Sabato 31 agosto invece sarà la volta di “Armonia celeste” nel quartiere Pilastro.

Il trasporto, giunto alla 52esima edizione, vedrà il debutto nel ruolo di capofacchino di Angelo Loddo, che subentra al padre Pino che con piglio severo ha condotto la minimacchina del quartiere per mezzo secolo.

L’esordio di Angelo non è l’unica novità di questo 2024. Tra la novantina di ragazzi pronti ad “accollarsi” la struttura, quest’anno c’è anche una bambina di 7 anni. Per tutti loro prove previste fino a oggi 9 agosto, poi, dopo una settimana di pausa, torneranno a prepararsi in vista della grande serata del 31 agosto.

A chiudere la terna, il più longevo dei trasporti delle piccole Macchine: quello del centro storico.

56esima edizione per un evento che si differenzia dagli altri, sia per il percorso che si snoda tra le strette vie del centro sia per la modalità con cui vengono gestite le operazioni svolte dai piccoli facchini.

Dopo il “battesimo” dello scorso anno, tornerà a sfilare “Eterna” trasportata dai bambini e dalle bambine che, nel 2023, fecero la prima comparsa con la divisa bianca del facchino proprio nel trasporto della minimacchina del centro storico.

Sotto l’attenta ed esperta guida del capofacchino Alessandro Lucarini, anche lui “figlio d’arte” come Angelo Loddo.

Anche per il “pattuglione” del centro storico - circa 150 tra ragazze e ragazzi - sono giornate di prove. Almeno fino a oggi, venerdì. Poi lo stop ferragostano. E il 19 agosto di nuovo tutti al campetto della Crocetta per riprendere la preparazione.

E passato ferragosto resta il tempo di un battito di ciglia, e che gli appuntamenti di fede e devozione in onore di Santa Rosa abbiano inizio