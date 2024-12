CIVITA CASTELLANA - Mini campo invernale diocesano per scuole superiori e over 19, dal 3 al 5 gennaio 2024 a Foligno. La pastorale giovanile vocazionale della diocesi continua a proporsi come azione educativa con cui accompagna i giovani e favorisce il loro protagonismo, affinché abbiano nelle loro concrete situazioni pienezza di vita. Il delegato per la pastorale giovanile vocazionale, don Francesco Botta, con la sua equipe, ha programmato tre giorni di ritiro per giovani della scuola superiore con approfondimenti, riflessioni e occasioni d’incontro in ascolto della parola, uno sguardo di Dio sulla propria esistenza. Saranno giorni da vivere al massimo e in cui ci saranno tante novità da scoprire, anticipa la diocesi. Una vacanza organizzata per ragazzi è sempre un’occasione per crescere e divertirsi, per scoprire nuovi posti e nuove persone, per entrare a contatto con nuove culture e nuovi modi di pensare. EØ l’idea migliore per dare un senso al proprio inverno. Significa staccare la spina dalla vita frenetica per trascorrerete un tempo nel modo più completo e divertente possibile, nel riprendere fiato e riassaporare l’aria di avventura, con tante attività e molti momenti per stringere amicizie nei tanti momenti di riflessione, meditazione, svago e di allegria.