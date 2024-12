CIVITAVECCHIA – Si è avvicinato alla vittima con una siringa insanguinata, ha detto di essere sieropositivo e le ha intimato di consegnarle l’auto, altrimenti l’avrebbe punta e sicuramente contagiata: Brutta avventura ieri intorno alle 16 nei pressi dell’ospedale, dove una donna, per la precisione la madre del vicesindaco di Santa Marinella Roberta Gaetani, appena uscita dal nosocomio dove si era recata per far visita al marito ricoverato, è stata avvicinata da un malintenzionato che con fare minaccioso le ha portato via l’auto, una Nissan Micra. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto è intervenuto il nucleo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, con i militari che si sono subito messi sulle tracce del malvivente. Poco dopo hanno trovato l’auto in via Berlinguer: l’uomo, vittima di un dispositivo a distanza che non ha più consentito al guidatore di avere il controllo del mezzo, si è schiantato contro alcune auto in sosta e una volta impossibilitato a proseguire la marcia, è fuggito a piedi abbandonando il veicolo, subito recuperato dai Carabinieri. Intanto sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo Operativo che attraverso la descrizione fornita dalla donna e grazie ad alcune telecamere presenti nella zona, hanno dato un nome al rapinatore, tutt’ora ricercato; a quanto pare si tratterebbe di un pregiudicato civitavecchiese con problemi di tossicodipendenza. I Carabinieri sono riusciti a recuperare anche la siringa utilizzata dall’uomo per la rapina.