CIVITAVECCHIA – Il Movimento per la Vita di Civitavecchia informa tutte le famiglie del territorio che, grazie alla nuova Legge di Bilancio, è possibile richiedere un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo dal 1° gennaio 2025. È un contributo economico una tantum, pensato per sostenere concretamente i genitori nei primi mesi di vita del bambino.

Possono richiederlo i genitori o affidatari con un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro. (Si precisa che, ai fini del calcolo ISEE, l’Assegno Unico Universale non viene considerato tra i redditi). Il bambino deve essere nato, adottato o affidato a partire dal 1° gennaio 2025 ed il bonus è pari a 1.000 euro per ciascun figlio. La domanda si presenta all’Inps, direttamente online tramite SPID, CIE o CNS, oppure rivolgendosi a un patronato.

La domanda va presentata entro 120 giorni dalla nascita, adozione o affidamento. Per chi non ha presentato domanda nei primi mesi del 2025 (bimbi nati tra il 1° gennaio e il 24 maggio), è prevista una proroga fino al 22 settembre 2025.

«Il Movimento per la Vita accoglie con favore questa misura – spiega il presidente Fausto Demartis - che rappresenta un piccolo ma importante passo per sostenere le famiglie e promuovere la natalità».